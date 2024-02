CLARENDELLE E L’AZIENDA DI FAMIGLIA, DOMAINE CLARENCE DILLON, FESTEGGIANO IL CINEMA AI 96° OSCAR®

Febbraio 22, 2024

Clarendelle e Domaine Clarence Dillon nominati partner vinicoli ufficiali 2024 dell’Academy Museum of Motion Pictures: gli esclusivi vini rossi e bianchi saranno serviti ai 96° Oscar®

PARIGI, 22 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Per il secondo anno consecutivo, Clarendelle e l’azienda di famiglia, Domaine ClarenceDillon, storico gruppo vinicolo francese, sono orgogliosi di essere wine partner ufficiali 2024 dell’Academy Museum of Motion Pictures. Inoltre, il 10 marzo, dalla cerimonia degli Oscar® al Dolby® Theatre di Hollywood al Governors Ball, fino a tutti gli altri eventi correlati agli Oscar®, inclusa la Notte degli Oscar al Museum, i vini Clarendelle & Domaine Clarence Dillon saranno gli esclusivi rossi e bianchi serviti alle star di Hollywood.

Link al comunicato stampa multimediale:https://www.multivu.com/players/uk/9252651-clarendelle-and-family-company-domaine-clarence-dillon-celebrate-at-oscars/

Clarendelle è stata creata dal principe Robert di Lussemburgo e rappresenta la quarta generazione di una storia di famiglia iniziata con l’acquisto dello storico Château Haut-Brion da parte del bisnonno, nel 1935. Oggi, sotto la guida del principe Robert nel ruolo di Presidente e Amministratore delegato, Domaine Clarence Dillon è cresciuta fino a comprendere tre prestigiose aziende vinicole (Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion e Château Quintus). Nel 2015 l’azienda ha aperto un ristorante a Parigi, Le Clarence, proclamato uno dei 50 migliori ristoranti del mondo. Il ristorante, di un’eleganza e originalità eccezionali, gode fin dalla sua apertura di due stelle Michelin. Nello stesso anno è stata lanciata “La Cave du Château”, un’esclusiva rivendita di vini pregiati con un’eccezionale collezione di vini e annate che oggi vanta quattro sedi a Bordeaux e a Parigi, a cui si aggiunge la vendita online su www.lcdc.wine. Sebbene sia rinomata principalmente per la sua eccellenza nel mondo dell’enologia e della gastronomia, Domaine Clarence Dillon è da tempo sostenitrice delle arti: infatti, gli inizi della vita professionale del principe Robert lo hanno visto impegnato anche con la sceneggiatura.

Come gli Academy Awards®, anch’essi forti di una tradizione quasi secolare, Clarendelle propone un’espressione contemporanea dei nostri tempi e della celebre “Art de Vivre” francese. Gli esperti viticoltori di Château Haut-Brion supervisionano il processo di assemblaggio per Clarendelle, annata dopo annata, come fanno per le rinomate tenute Château La Mission Haut-Brion e Château Quintus. Le bottiglie di Clarendelle vengono poi messe in cantina prima di essere immesse sul mercato quando si ritiene che abbiano raggiunto l’invecchiamento ideale per essere bevute, offrendo agli amanti di vino di tutto il mondo la migliore espressione dei loro terroir bordolesi.

“Fin dagli albori, la nostra azienda familiare Domaine Clarence Dillon è stata una fervente sostenitrice e promotrice delle arti sia in Francia che sulla scena internazionale”, afferma il principe Robert di Lussemburgo. “Con Clarendelle, siamo emozionati e onorati di partecipare alla serata più importante di Hollywood. Ci uniamo ai milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo per celebrare gli eccezionali risultati dei candidati alla 96esima edizione degli Oscar”.

“Non vediamo l’ora di gustare lo squisito menu dello chef Wolfgang Puck e del suo team di catering, sapientemente abbinato ai nostri vini”, continua il principe Robert. L’elenco dei vini Clarendelle e Domaine Clarence Dillon serviti a tutti gli eventi degli Oscar, con i menu di Wolfgang Puck Catering, include:

Quest’anno ci sarà un’attenzione speciale ai vini di Château La Mission Haut-Brion puntando i riflettori sul rarissimo La Clarté de Haut-Brion 2017 e servendo uno dei migliori secondi vini mai prodotti in questa famosa tenuta: La Chapelle de La Mission 2010.

“Il La Chapelle de la Mission più pregiato mai prodotto”. – Robert Parker, 93 punti.

