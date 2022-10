Clarion Marine presenta nuove unità sorgente e di controllo remoto per il mercato europeo

Settembre 30, 2022

– Le unità sorgente Clarion Marine offrono un mix convincente di prestazioni, funzionalità e valore.

MIRAMAR, Florida, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ — Clarion Marine, leader nel settore delle soluzioni audio per uso marittimo, ha annunciato oggi che l’azienda lancerà diverse nuove unità sorgenti per uso marino e unità di controllo remoto cablato, ricche di funzionalità. Questi nuovi prodotti riaffermano la reputazione del marchio nella produzione di prodotti audio marini di alta qualità e di lunga durata che offrono un valore senza pari.

“Da decenni il marchio Clarion è uno dei punti di forza del settore, che si distingue per le sue prestazioni e il suo valore. Le nuove unità sorgenti marine della serie CMM e le unità di controllo remoto cablate della serie CMR seguono questa stessa ricetta, con caratteristiche aggiornate e un design completamente nuovo, perfetto per le imbarcazioni odierne più popolari”, ha dichiarato Silvio Pupino, Vice President, International Sales di Clarion Marine”

Nuove unità sorgenti Clarion Marine

CMM-30 è un’unità sorgente multizona completa, connessa alla rete NMEA 2000, all-in-one che vanta un telaio ultramoderno e resistente alle intemperie (IP66) e un luminosissimo display LCD a colori da tre pollici. Il CMM-30 è predisposto per il DAB+ e dispone di una radio AM/FM integrata, banda meteo e sintonizzatore globale RBDS. Per soddisfare le esigenze dei contenuti multimediali digitali, il CMM-30 include lo streaming Bluetooth® 5.0, un ingresso AUX analogico e una connessione USB per dispositivi smart o unità thumb, con supporto completo per l’art album di iPhone.

Il CMM-30BB offre la stessa funzionalità del CMM-30, ma in un sistema connesso alla rete, senza schermo. Progettata per essere nascosta e per una integrazione trasparente nelle reti NMEA 2000. Il CMM-30BB è facilmente controllabile da un Multi-function Display (MFD) compatibile o da un’unità di controllo remoto opzionale collegata alla rete Clarion Marine.

Le caratteristiche di CMM-30 e CMM-30BB includono:

Caratterizzata da un telaio elegante, ultra moderno e resistente alle intemperie (classe IP66) come CMM-30, la nuova unità sorgente multimediale CMM-20 offre ai diportisti un’eccellente gamma di caratteristiche imperdibili. Questa potente unità sorgente a doppia zona è dotata di radio AM/FM, banda meteo e sintonizzatore globale RBDS e supporta molteplici connessioni per dispositivi personali, tra cui streaming Bluetooth, USB e AUX-in analogico. Il display TFT ad alto contrasto rende il testo leggibile nelle condizioni di illuminazione più luminose.

Le caratteristiche del CMM-20 includono:

Nuove unità cablate di controllo remoto Clarion Marine

Oltre alle nuove unità sorgente, Clarion Marine presenta due nuove unità cablate di controllo remoto.

Con certificazione Salt & Sun

Utilizzando materiali trattati per UV, resistenti e classificati marini, le nuove unità sorgente della serie CMM e le unità di controllo remoto CMR sono costruite per durare anni nell’utilizzo in ambienti marini difficili. Tutti i modelli sono certificati Salt & Sun e sono quindi realizzati per superare gli standard del settore per l’esposizione a nebbia salina/UV (ASTM B117/D4329) e resistenza agli urti/vibrazioni, garantendo un’eccellente durata nel lungo termine.

La Clarion Marine CMM-30, CMM-30BB, CMM-20, CMR-20 e CMR-10 sono disponibili oggi.

Informazioni su Clarion Marine:

con una storia del marchio che abbraccia otto decenni, Clarion è da tempo riconosciuta come trendsetter nel settore audio, pioniere nella categoria dell’audio marino a partire dal 1995. Da quel momento in poi, Clarion Marine si è costruita una reputazione per la fornitura di prodotti di qualità marina che offrono un mix senza compromessi di prestazioni, valore e durata. Oggi, i prodotti Clarion Marine sono disponibili di serie o come equipaggiamento opzionale per diversi produttori di imbarcazioni di alto livello e possono essere acquistati presso i principali rivenditori audio di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web clarionmarine.com o seguire l’azienda su Facebook o Instagram.

