Class One Agency: un’immersione nel lusso

Febbraio 21, 2023

(Adnkronos) – Gerti Stroni, amministratore della società, ci porta alla scoperta di un’azienda che fornisce servizi di trasporto davvero speciali

Roma, 21 febbraio 2023.Gerti Stroni, fondatore di Class One Agency, è riuscito, con passione e determinazione, a costruire una realtà solida e in continua crescita nel mondo dei servizi e dei trasporti di lusso.

Forte di una grande esperienza nel mondo dei trasporti privati di lusso e dopo aver macinato migliaia di chilometri come autista di NCC, noleggio con conducente, il giovane imprenditore ha deciso di intraprendere un percorso che lo ha portato, in breve tempo, ha imporsi in un settore di servizi molo richiesti. “Come autista NCC sono sempre stato in contatto con persone altolocate e manager d’azienda”, racconta Stroni. “Sono state proprio queste persone e il loro stile di vita lussuoso a ispirare il mio progetto imprenditoriale. Un giorno vidi un mio cliente abituale arrivare a un evento in elicottero e capii che il mio futuro era quello: una società che avrebbe assicurato ai suoi clienti un servizio di trasporto in grado di garantire efficienza e confort, praticità ed eleganza. Così aprii il mio servizio di noleggio auto con conducente nel gennaio del 2019 e iniziai il mio percorso in questo mondo”.

Il mondo dei trasporti di lusso è un mondo in continua evoluzione, nel quale bisogna saper cogliere le occasioni e percepire le esigenze anche dei clienti più pretenziosi. Il primo grande ostacolo che Stroni ha dovuto affrontare è stata la pandemia da Covid. “La crisi pandemica del 2020 ha inevitabilmente modificato i nostri piani”, spiega il fondatore di Class One. “Molte persone, soprattutto quelle per cui il lusso più che un vezzo è un’esigenza, si sono affidate ai nostri servizi di NCC per coprire lunghe tratte senza dover passare per stazioni o aeroporti affollati. Così ci siamo concentrati su questo tipo di servizio in un momento in cui la logistica per eventi, ovviamente, non poteva funzionare. Nello stesso periodo abbiamo implementato il nostro ramo Experience più gettonato, che consiste in un giro panoramico in elicottero. Un’occasione per approfittare dei momenti in cui non c’era il lockdown per fare qualcosa di nuovo e particolare. Si tratta di un’iniziativa alla portata di tutti, accessibile anche a chi non guadagna milioni di euro, ma che regala grandi soddisfazioni a chiunque ne usufruisca. Inoltre, grazie all’utilizzo di elicotteri, oggi possiamo offrire trasferimenti per eventi esclusivi e un’agile connessione con le isole più belle dello stivale, come Ischia, Capri, Sardegna e Sicilia. E non è tutto: negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto anche noleggiando yacht. Nel 2022 ne abbiamo fornito uno da 115 metri a un nostro caro cliente in Costa Smeralda e altri quattro, a novembre, nei pressi dei Caraibi. Tutto questo senza aver mai trascurato il nostro core business, col quale offriamo sempre il servizio NCC per aziende, organizzazioni di eventi e ambasciate”. I clienti di Class One possono contare su un’azienda in grado di offrire qualunque trasporto e qualunque servizio grazie alla sua indipendenza, alle sue solide partnership commerciali e al lavoro di brokeraggio che svolge costantemente in tutto il mondo.

Ma non è solo il mezzo di trasporto che caratterizza l’attività di Class One. Infatti, gli utenti possono godere anche di un sevizio di sicurezza affidato a professionisti qualificati in grado di garantire tranquillità, massimo rispetto della privacy, discrezione ed estrema serietà in ogni momento. “Ci piace considerarci una società che copre le esigenze dei nostri clienti a 360 gradi”, dichiara Stroni. “Oggi siamo fieri di considerarci il principale punto di riferimento per U-HNWI italiani ed esteri in merito a trasporti e sicurezza. In pochi anni siamo riusciti ad aumentare in maniera esponenziale il nostro fatturato, anche grazie all’apertura di una società satellite a Dubai dove, si sa, il lusso è di casa. Se devo guardare al futuro, non posso che farlo con grande fiducia. Abbiamo in cantiere un nuovo progetto col quale andremo ad aprire anche a Milano, a Montecarlo e anche negli USA, per stare sempre vicini ai nostri affezionati clienti e offrire loro il nostro prezioso supporto”.

https://classonegroup.it/it/chi-siamo/