«Classic Girls» e «Taiwan Excellence» sottolineano il loro entusiasmo per la WWC attraverso una collaborazione senza precedenti

Marzo 27, 2023

TAIPEI, 26 marzo 2023 /PRNewswire/ — Taiwan ha ospitato le prime partite del 2023 World Baseball Classic (WBC) dopo un decennio. In questo evento sportivo di fama mondiale, anche la brillante squadra di cheerleader e lo stile di tifo unico della squadra di Taipei cinese del Paese ospitante nei preliminari del Gruppo A sono diventati oggetto di attenzione internazionale. Anche «Taiwan Excellence», simbolo dei prodotti innovativi di alta qualità di Taiwan, è stata onorata di partecipare a questo grande evento sportivo. È ancora più senza precedenti la collaborazione con «Cheer Girls» di Taiwan al fine di suscitare maggiore entusiasmo in ogni partita.

Il Gruppo A è stato elettrizzato dalla folla rumorosa e incessantemente entusiasta dell’Intercontinental Stadium, in particolare nelle partite con Taipei cinese. La chiave della loro energia illimitata è stata una squadra di 21 cheerleader», le «Cheer Girls», che ha guidato la folla con incitamenti e canzoni, incoraggiando costantemente la massa di tifosi a rimanere coinvolti nella partita.

«Taiwan Excellence», con la sua enfasi sul perseguimento perpetuo dell’innovazione, ha lanciato una collaborazione senza precedenti con la tecnologia 2023 «Classic Girls». In qualità di cheerleader ufficiali della squadra di baseball di Chinese Taipei, le “Classic Girls” hanno incarnato la cultura taiwanese del baseball, unica nel suo genere, collaborando nel contempo con Taiwan Excellence per far conoscere al mondo le caratteristiche eccezionali dei prodotti, delle città e della cultura taiwanesi.

Inoltre, sostenuto dallo slancio positivo delle industrie taiwanesi, «Taiwan Excellence» ha fornito ai giocatori attrezzature per la formazione e il fitness, dispositivi elettronici e audiovisivi per il relax dopo giochi intensi, oltre a prodotti per l’igiene personale e lo stress. Per tutta la durata delle partite del WBC Pool A2023, i giocatori e gli ospiti provenienti da ogni angolo del mondo hanno avuto la possibilità di conoscere e sperimentare prodotti taiwanesi innovativi durante gli eventi quotidiani nello stadio, nei loro alloggi e in altre sedi

I «Taiwan Excellence Awards» sono premi annuali assegnati dall’Ufficio di presidenza del Foreign Trade, il Ministry of Economic Affairs (MOEA) e presentati dal Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). Con oltre tre decenni di storia, i vincitori di «Taiwan Excellence Award» producono ogni anno i migliori e più innovativi prodotti da Taiwan. Sono scelti da professionisti del settore, da numerosi operatori che seguono un rigoroso processo di selezione basato su ricerca e sviluppo, design, qualità e marketing. «Taiwan Excellence Award» è il premio più prestigioso del settore Taiwanese in quanto il simbolo incarna il valore e il prestigio dei marchi taiwanesi.

CONTATTO: Brian Lee, brianlee@taitra.org.tw

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2039112/WBC_____20230323_1.mp4

