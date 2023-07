Classifica QS delle migliori città universitarie 2024

Luglio 19, 2023

Torino debutta come una delle migliori città universitarie del mondo

LONDRA, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ — Grazie agli apprezzamenti di studenti ed ex studenti e all’offerta di un’alternativa più economica rispetto ad altre città italiane, Torino si è piazzata per la prima volta nella classifica delle migliori città universitarie di QS.

Londra guida la classifica per la quinta edizione consecutiva.

Tokio e Seul occupano rispettivamente il secondo e terzo posto.

Australia e Germania vantano due città a testa tra le prime dieci al mondo. 84% delle 160 città classificate registrano un declino nell’indicatore dell’ Affordability, causato dal significativo aumento del costo della vita.

L’undicesima edizione della classifica, pubblicata oggi dagli esperti della formazione universitaria e manageriale QS Quacquarelli Symonds, vede Torino posizionarsi al 67° posto nel mondo, vantando il punteggio più alto in Italia per gli indicatori QS di “Affordability” (Convenienza) e “Student Voice” (Opinione degli Studenti), suggerendo che Torino offre un’eccellente esperienza studentesca, meno costosa di altre città italiane.

QS classifica tre città universitarie italiane, con Milano che scende di cinque posizioni piazzandosi al 53° posto, mentre Roma scala di ben 18 posizioni raggiungendo il 56° posto. Solamente Miami (posizionata al 78° posto) ha superato Roma in questa edizione, guadagnando un notevole vantaggio di 21 posizioni.

Roma ha ottenuto un miglioramento significativo, principalmente grazie all’indicatore “Employer Activity” che misura le opportunità di lavoro per i laureati, posizionandosi al 128° posto. In questa rilevante dimensione, Milano rimane la protagonista in Italia, classificandosi al 21° posto a livello mondiale.

QS classifica le città con una popolazione di almeno 250.000 abitanti e con almeno due università presenti nella QS World University Rankings. La classifica offre una lente sulle aspettative e preferenze dei futuri studenti e sulle opinioni degli ex studenti, con oltre 100.000 risposte al sondaggio che contribuiscono agli indici di Desiderabilità (studenti potenziali) e Opinione degli Studenti (ex studenti).

Italia in primo piano

