Claudio Mocci e Giuliana Pascarella (Dent.AL.): “La cura dentale è sempre più precisa, veloce e meno dolorosa con le innovazioni high-tech”

Giugno 15, 2022

(Civitavecchia, 15 giugno 2022) – Anche in campo dentale, le nuove tecnologie hanno raggiunto livelli altamente performanti. Consentono al paziente di ottenere eccellenti risultati clinici e contribuiscono a migliorare il rapporto di fiducia con il medico.

Civitavecchia, 15 giugno 2022 – Estetica dentale, protesi e ortodonzia hanno raggiunto livelli altamente performanti grazie alle attrezzature e alle tecnologie sempre più avanzate. Il paziente, infatti, ha modo di ottimizzare l’esperienza odontoiatrica con una minore invasività, interventi meno dolorosi e migliori risultati clinici. Cambiamenti decisamente importanti nel mondo della cura dentale e che stanno rivoluzionando il consueto modo di fare odontoiatria, accogliendo sempre più interesse e apprezzamento da chi ha bisogno di ‘ritrovare’ un bel sorriso.

“Dietro i denti c’è sempre una persona – sottolineano il dott. Claudio Mocci e la dott.ssa Giuliana Pascarella, fondatori e titolari della clinica Dent.AL. ad Allumiere, in provincia di Roma. – Nel nostro approccio odontoiatrico riteniamo sia veramente fondamentale utilizzare queste importanti tecnologie che ci permettono di programmare e poi condividere con il paziente un progetto estetico, così da replicarlo fedelmente nella sua bocca. La facilità di utilizzo dei software che abbiamo adottato rende tutto più semplice e scorrevole. Il paziente, da parte sua, è entusiasta e rimane senza parole quando lo mettiamo di fronte alla simulazione realistica del suo futuro sorriso. Ciò indubbiamente influisce in maniera positiva sulla quota di accettazione dei piani cura”.

Tra gli strumenti tecnologici usati nella branca protesica c’è sistema CAD/CAM dentale, che consente di rilevare le impronte delle arcate con lo scanner intra-orale. “È una sorta di telecamera – spiegano il dott. Mocci e la dott.ssa Pascarella – Una volta acquisite le impronte, vengono rielaborarle al computer facendo un’accorta progettazione delle ricostruzioni protesiche quali faccette in ceramica, intarsi e corone metal-free. Da questo progetto virtuale, con le opportune attrezzature, produciamo in tempo reale all’interno del nostro studio questi restauri protesici ad alta valenza estetica. Con le dotazioni tecnologiche di chi disponiamo, ad oggi, riusciamo a sviluppare l’80% del¬la nostra produzione protesica su denti e impianti in modalità in-of¬fice. Indubbiamente, il vantaggio fondamentale è poter controllare ogni singolo passaggio nella pro¬grammazione del restauro. E inoltre, aspetto molto apprezzato dai pazienti, i tempi sono ridotti in una singola seduta, piuttosto che frazionare le procedure in diversi appuntamenti”.

Anche nel campo dell’ortodonzia risolutiva, sia per giovani che per adulti, il classico apparecchio è stato sorpassato dalle mascherine trasparenti, i cosiddetti ‘allineatori’. “Sono sicuramente più confortevoli e migliori dal punto di vista estetico. In particolare, ad esempio, per le persone che sono nel mondo del lavoro, pur rimanendo ugualmente efficaci. Sempre parlando di estetica in ambito odontoiatrico, tra le novità di cui disponiamo c’è lo ‘Smile design’. Quando un paziente ha necessità di un intervento estetico, realizziamo un servizio fotografico professionale e, attraverso specifiche elaborazioni digitali, possiamo studiare un’anteprima del risultato in base alla richiesta. In questo modo si condividono procedure con il paziente, con cui si instaura un importante rapporto di complicità”.

Il nuovo approccio tecnologico annulla sempre più le distanze tra dentista e paziente e velocizza interventi anche complessi. Operatori con diverse specializzazioni e con anni di esperienza alle spalle fanno della clinica Dent.AL. del dott. Claudio Mocci e della dott.ssa Giuliana Pascarella un punto di riferimento per Allumiere, Civitavecchia e dintorni, compreso il bacino nord di Roma e la provincia di Viterbo.

