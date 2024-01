Cleantech: 1° Premio Nazionale dell’Innovazione 2023 alla startup Preinvel per il suo filtro industriale fluidodinamico

Gennaio 11, 2024

(Adnkronos) – Milano, 11 Gennaio 2024- Ennesima e prestigiosa conferma perla startup Preinvel che lo scorso dicembre è risultata la vincitrice della competizione nazionale organizzata dal Network PNICube, l’associazione nazionale degli incubatori universitari e delle business plan competition creata per promuovere e sostenere la valorizzazione imprenditoriale, creando un ponte tra ricerca scientifica, mondo accademico e imprese. La Preinvel vince nella categoria Cleantech&Energy, cluster specifico per società che sviluppano prodotti e servizi innovativi per sostenibilità ambientale, produzione agricola e gestione dell’energia. La tecnologia proposta dalla startup ha conquistato la giuria tecnica e i partner della manifestazione, aggiudicandosi non solo il primo premio della sua categoria ma ottenendo anche premio speciale come migliore startup in assoluto che ha proposto la più efficiente e innovativa soluzione per la sostenibilità sociale. Il Premio Speciale Nobento e iVision per la migliore Startup Sostenibile rappresenta, infatti, il massimo riconoscimento della vocazione sociale della Preinvel, perchè grazie alla portata della sua tecnologianel campo del filtraggio e della purificazione dell’aria, consentirà un significativo miglioramento della qualità della vita rendendo più salubre e sicuro l’ambiente attiguo agli insediamenti industriali. I riconoscimenti per la Preinvel non finiscono qui, perché nella sede istituzionale della Regione Lombardia in cui si è svolta la fase finale del contest nazionale, la startup pugliese in considerazione del valore sociale e del portato innovativo della sua tecnologia, ha ottenuto anche la Menzione Speciale “Encubator” che le consentirà l’accesso diretto alla fase semifinale dell’edizione 2023- 24 di Encubator, il programma di accelerazione promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub e Politecnico di Milano rivolto a progetti tecnologici in ambito sostenibilità e Climate Tech. La Preinvel giunge a questo importantissimo traguardo avendo superato diverse fasi selettive, confrontandosi con tantissime altre startup e conquistando, step by step, premi e riconoscimenti. La partecipazione alla XVI edizione del contest regionale Start Cup Puglia, promosso dall’ARTI – l’agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della regione Puglia, ha permesso, infatti, alla Preinvel di essere selezionata come una delle più innovative aziende in ambito Cleantech & Energy e ha aperto le porte al premio nazionale dell’innovazione che ne ha coronato il successo a livello nazionale. Gli investitori e i partner presenti il 30 novembre e il 1 dicembre a Milano, hanno manifestato moltissimo interesse per la tecnologia e il prodotto della Startup guidata da Angelo di Noi, ricercatore in ingegneria dei materiali e CEO della Società, proponendo possibilità di finanziamenti, partnership e PROOF OF CONCEPT (POC) per la fase di ottimizzazione e sperimentazione operativa della tecnologia fluidodinamica del filtraggio dell’aria. La Preinvel è attualmente in fase di finalizzazione di un POC con Eni che ha manifestato grande interesse nei confronti della tecnologia al fine di sperimentare in uno dei suoi siti industriali l’efficienza del sistema filtrante fluidodinamico per un suo futuro utilizzo su larga scala.

