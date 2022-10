Climanet, Nicola Di Franco: “Fotovoltaico con batterie di accumulo e climatizzatori a risparmio energetico, la casa è gasfree”

Settembre 30, 2022

(Roma, 30/9/22) – Contro il caro bollette gli italiani valutano sistemi alternativi che garantiscano pieno comfort termico e con bassi consumi energetici

Roma, 30 settembre 2022. L’aumento esponenziale dei prezzi dell’energia preoccupa e sta portando famiglie e aziende ad una sempre maggiore attenzione nei confronti delle fonti rinnovabili e dell’autoconsumo.

“L’incertezza sulla disponibilità energetica, aggravata dal caro bollette, alimenta la richiesta di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e fotovoltaici che consentono di raggiungere l’indipendenza dalle forniture esterne di corrente elettrica e/o altri combustibili”, spiega Nicola Di Franco, titolare della Climanet di Roma. “Di pari passo, vista la loro capacità di riscaldare o raffreddare gli ambienti chiusi degli edifici, le pompe di calore stanno riscuotendo sempre più successo. Tuttavia, per funzionare, hanno bisogno anch’esse di energia elettrica; la soluzione per limitare dunque i consumi, ottimizzando il sistema, è integrare fotovoltaico e pompa di calore. Le rinnovabili possono rappresentare una valida alternativa nonostante siano delle fonti intermittenti, a questa problematica sopperiscono le batterie di accumulo, il cui compito è immagazzinare l’elettricità e renderla fruibile quando ce ne è maggior bisogno, creando stabilità ed evitando quindi di prelevarla dalla rete elettrica nazionale. Lo Stato ha inoltre semplificato le procedure burocratiche mantenendo lo sconto in fattura del 50% per il fotovoltaico e 65% per pompe di calore e pannelli solari termici.

L’energy storage garantito dal fotovoltaico con accumulo energetico è il modo più efficace per far fronte al rinnovato scenario che si sta delineando nel Paese a favore dell’utilizzo di energia ecosostenibile, ma c’è anche un’altra alternativa.

“Pochi immaginano che riscaldare con un condizionatore a risparmio energetico può essere davvero conveniente, si tratta di sistemi ’reversibili’ di classe energetica A+++, che possono cioè invertire il ciclo di funzionamento riscaldando le abitazioni con aria calda durante l’inverno, riducendo così i consumi di gas della caldaia”, sottolinea Di Franco. “A contribuire agli alti livelli di efficienza energetica di un condizionatore di questo tipo vi è senza dubbio la Tecnologia Inverter, grazie alla quale, con un risparmio del 50% – 60% sul consumo energetico, è possibile godere di tutti i benefici al massimo del comfort. In fase di scelta di un nuovo modello occorre fare attenzione alla classe energetica del macchinario, che sta ad indicarne l’efficienza effettiva”.

La pluridecennale esperienza maturata sul campo, insieme al continuo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e al crescente interesse nell’utilizzo delle energie rinnovabili, fanno della Climanet un’azienda specializzata nel settore del risparmio energetico con soluzioni totalmente integrate, sostenibili e a regime energetico green, in grado di rendere il consumatore un vero e proprio prosumer, ovvero un produttore/consumatore di energia. Il servizio offerto è completo: dalla progettazione, posa in opera degli impianti alla manutenzione degli stessi.

