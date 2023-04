Climatizzatori, il Daikin Emura nominato “Prodotto dell’anno” 2023

Aprile 27, 2023

(Adnkronos) – Istanbul, 27 aprile 2023. Dopo essere stato insignito del Reddot Award e dell’IF Design Award nel 2022, il climatizzatore Daikin Emura ha ricevuto un altro prestigioso riconoscimento: un panel composto da circa 12mila consumatori ha valutato il modello dell’azienda giapponese come il “Prodotto dell’anno” per il 2023. Il 93% degli interpellati ha testato il climatizzatore in prima persona e si è dichiarato molto soddisfatto, mentre il 76% ha sottolineato come si tratti di un prodotto interessante e innovativo. Daikin Emura raccoglie così l’eredità del modello “Stylish”, anch’esso insignito dei premi Reddot Award e IF Design Award nel 2018, nonché del premio giapponese Good Design Award nel 2017.

La Daikin è una delle aziende leader a livello globale nel settore dello sviluppo e della produzione di macchinari per la climatizzazione e il condizionamento; nel tempo si è imposta come uno dei marchi più affermati in assoluto, soprattutto per quanto concerne le soluzioni per l’ambito abitativo.

Emura, così come Stylish, fa parte di una ampia e diversificata gamma residenziale, composta da apparati ad alta efficienza energetica (tutti i modelli di moderna generazione rientrano nella classe energetica A+++). Tra questi figurano Ururu Sarara, Perfera, Comfora e Sensira, che completano il ventaglio dell’offerta dei climatizzatori Daikin, disponibili anche online nello store di e-commerce specializzati quali Emmebistore. In base alle proprie esigenze, nonché alle possibilità di spesa, è possibile attingere al catalogo Daikin per individuare l’opzione che meglio si adatta a specifiche necessità di carattere tecnico, logistico ed economico. La scelta del climatizzatore, infatti, non tiene conto soltanto dei costi da sostenere ma anche delle prestazioni, delle funzionalità e dei bisogni di benessere abitativo da parte degli inquilini.

Le prerogative che hanno guadagnato al nuovo Daikin Emura i maggiori consensi di pubblico e degli esperti di settore sono il design ricercato, l’efficienza energetica e la silenziosità; l’apparato, infatti, è dotato di una specifica modalità “Silent”, che riduce al minimo (19 dB) le emissioni sonore del climatizzatore quando è in funzione. Inoltre, l’unità interna è in grado di migliorare la salubrità dell’aria utilizzando la tecnologia Flash Streamer, un sistema che sfrutta le reazioni chimiche tra gli elettroni e le particelle presenti nell’aria, così da decomporre gli allergeni ed eliminare i cattivi odori.

In aggiunta, il macchinario è dotato di una serie di filtri interni per rendere l’aria più pulita: filtro antipolvere, abbinato ad un filtro deodorizzante a base di titanio e uno in argento. Disponibile in tre diverse colorazioni (bianco, nero e argento), è dotato di una scheda Wi-Fi integrata per una gestione ‘smart’ delle diverse funzioni disponibili (tramite telecomando o l’app Onecta – Residential Controller). Tra queste figurano raffrescamento, deumidificazione e riscaldamento; le modalità di programmazione sono due (giornaliera e settimanale) mentre quelle per il risparmio energetico sono in tutto quattro.

Le altre prerogative che maggiormente caratterizzano la gamma Emura, giunta alla sua terza generazione, vi sono:

• Intelligent thermal sensor, un sensore termico in grado di rilevare la temperatura all’interno dell’ambiente in cui è installata l’unità interna del climatizzatore. Il sensore, fa sapere il produttore, “distribuisce l’aria in modo uniforme in tutto il locale prima di passare a uno schema del flusso d’aria che diriga l’aria, calda o fredda, verso le aree che ne hanno maggiore necessità”;

• Flusso d’aria 3D, possibile grazie al movimento orizzontale e verticale delle alette dell’unità interna; ciò consente una distribuzione uniforma del flusso d’aria anche in ambienti di grandi dimensioni;

• effetto “Coanda” ovvero, come si legge sulla brochure della Daikin, “in modalità riscaldamento, le alette direzionano l’aria verso il basso, mentre in modalità raffrescamento la spostano verso l’alto”;

• Heat Boost, una funzionalità che consente di raggiungere più velocemente la temperatura desiderata.