Clinica Salzano e Tirone: un esempio di eccellenza nella gestione del personale nel settore odontoiatrico

Gennaio 8, 2024

(Adnkronos) – Cuneo, 08 gennaio 2024 – La Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone, conosciuta per la sua trasparenza e integrità nel settore dentistico, emerge anche come un modello innovativo di riferimento nella gestione del personale. Guidata dalla visione dei fondatori, il Dottor Salzano e il Dottor Tirone, la clinica si distingue per la sua politica di retribuzione e formazione avanzata dei dipendenti, oltre che per il suo impegno nell’assicurare un ambiente di lavoro positivo e stimolante.

Un impegno verso l’Eccellenza, la Clinica Salzano e Tirone si impegna a offrire ai suoi dipendenti condizioni lavorative superiori, con stipendi che superano del 30% quelli previsti dai contratti nazionali del settore, anche per chi entra in azienda senza alcuna esperienza. Questo approccio non solo attira i migliori talenti, ma sottolinea anche l’importanza che la Clinica attribuisce al benessere e alla soddisfazione dei suoi Team. Credendo fermamente che investire nei dipendenti sia fondamentale per fornire servizi di alta qualità ai pazienti, afferma il Dott. Salzano.

Inoltre, la Clinica si distingue per l’offerta di opportunità formative, coprendo anche i costi per l’ottenimento del titolo di studio in ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico), un percorso che permette ai dipendenti di accrescere le loro competenze e avanzare nella loro carriera professionale. La formazione continua è la chiave per un servizio eccellente e per questo la Clinica investe costantemente nell’educazione del personale, conferma il Dott. Tirone.

La clinica crede fermamente nella forza del lavoro di squadra e nell’importanza della coesione interna. Esempi di questa filosofia includono eventi di team building, come gite organizzate per i dipendenti, che rafforzano il senso di comunità e migliorano la collaborazione all’interno del Team. Un recente evento ha visto 50 dipendenti partecipare a un’esperienza culinaria, unendo divertimento e apprendimento in un contesto unico.

Significativo è anche l’impegno della Clinica Salzano e Tirone nell’assumere e formare persone del territorio, anche senza esperienza pregressa nel settore. Questa politica non solo favorisce lo sviluppo economico locale, ma dimostra anche la fiducia nella capacità delle persone di crescere e svilupparsi professionalmente all’interno dell’azienda. L’apertura verso chi è all’inizio del proprio percorso professionale è una dimostrazione dell’impegno verso la comunità e la crescita collettiva, sottolinea Salzano.

Un ulteriore aspetto fondamentale della filosofia lavorativa della Clinica Salzano e Tirone è la promozione dell’autonomia dei dipendenti. La clinica si distingue per un approccio “non paternalistico”, che incoraggia i dipendenti a prendere iniziative e a sviluppare la propria responsabilità. L’obiettivo è che il personale si senta parte attiva del processo decisionale, contribuendo con idee e soluzioni, afferma il Dottor Tirone. Questa politica non solo aumenta la motivazione dei dipendenti, ma contribuisce anche a un ambiente di lavoro dinamico e creativo, fondamentale per gestire l’ampia clientela della clinica, che conta circa 200 pazienti al giorno.

La Clinica Salzano e Tirone pone grande enfasi anche sulla correttezza contrattuale: ogni aspetto del rapporto lavorativo, dalle prove pre-assunzione agli straordinari, è regolamentato con massima trasparenza ed equità. Con la convinzione che la correttezza sia alla base di un rapporto di lavoro duraturo e fruttuoso. Per questo motivo, ogni minuto di lavoro straordinario viene retribuito adeguatamente e nessun dipendente lavora mai senza un regolare contratto firmato che lo tuteli, sottolinea il Dottor Salzano. E questa politica ha creato un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentono valorizzati e rispettati, aspetto cruciale per il successo dell’Azienda.

La priorità è garantire un ambiente di lavoro sereno e produttivo. Con la certezza che la soddisfazione del personale si rifletta direttamente sulla qualità delle cure che vengono offerte ai pazienti. Ogni dipendente è un tassello fondamentale nel raggiungimento dell’Eccellenza Clinica”.

Guardando al futuro, la Clinica Salzano e Tirone è impegnata a continuare su questa strada di Eccellenza, investendo in formazione, tecnologie innovative e iniziative di team-building con l’obiettivo di rimanere un punto di riferimento nel settore odontoiatrico, non solo per l’alta qualità delle cure offerte, ma anche per la gestione etica e avanzata del personale. Il sogno è di continuare a crescere, sempre con lo stesso spirito di integrità e di rispetto per dipendenti e per i pazienti”, conclude il Dottor Tirone.

Per informazioni:

https://www.studiosalzanotirone.it/