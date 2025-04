Cmb partecipa al Data Center Nation Milan 2025: “costruiamo il futuro alla velocità dell’innovazione”

1 Aprile 2025

– Milano, 1° aprile 2025 – Nell’universo dei Data Center, dove le tecnologie si evolvono alla velocità della luce, la rapidità con cui si costruiscono le infrastrutture è diventata una questione strategica. È su questo terreno che CMB – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – si gioca la sua partita, partecipando da protagonista al Data Center Nation Milan 2025, in programma il 2 aprile a Milano.

In un contesto in cui l’obsolescenza tecnologica può intervenire nel giro di pochi mesi, la tempistica realizzativa diventa un parametro critico di progetto, al pari di efficienza, sicurezza e scalabilità.

CMB ha sviluppato un modello operativo, trasformando la velocità in valore, che integra progettazione, ingegnerizzazione e cantiere, in grado di garantire tempi di costruzione estremamente compressi, senza comprometterne le performance funzionali.

“Costruiamo fabbriche per chi deve produrre innovazione – spiega Marco Cruciani, Direttore Business Unit Edilizia di CMB -. In questo ambito, un ritardo di poche settimane può comportare un disallineamento tra infrastruttura e tecnologia. Per questo motivo, la nostra capacità di costruire in tempi certi e accelerati rappresenta un vantaggio competitivo per i nostri committenti”

Durante l’evento, CMB illustrerà le soluzioni tecniche adottate nella realizzazione di data center ad alta densità, mettendo in evidenza l’impiego di metodologie costruttive industrializzate, sistemi BIM integrati, gestione lean del cantiere e strategie logistiche ottimizzate.

La cooperativa, forte di un’esperienza consolidata nelle grandi opere, porta nel mondo dei Data Center un approccio industriale alla costruzione: veloce, preciso e totalmente orientato al risultato.

Il team di CMB sarà a disposizione per incontrare operatori, partner tecnologici e aziende interessate a soluzioni infrastrutturali su misura, pensate per un futuro dove ogni secondo conta.

