CNA Gallura, al via l’evento “Business Academy: Formazione in Teatro”

(Adnkronos) – In collaborazione con l’Auditorium Multidisciplinare Arzachena e l’Amministrazione Comunale di Arzachena, CNA Gallura organizza tre serate con ospiti d’eccezione: Massimiliano Sechi, Paolo Cevoli e Mauro Berruto

CNA Gallura, in collaborazione con AMA, l’Auditorium Multidisciplinare Arzachena e l’Amministrazione Comunale di Arzachena, organizza l’evento “Business Academy: Formazione in Teatro”, tre serate motivazionali, divertenti e di grande contenuto formativo con tre ospiti d’eccezione: Massimiliano Sechi il 28 dicembre 2022, Paolo Cevoli il 27 gennaio 2023 e Mauro Berruto il 3 marzo.

Massimiliano Sechi, Imprenditore, Life Mentor, Speaker internazionale, è nato con una grave malformazione che ha impedito lo sviluppo completo degli arti. Grazie al suo coraggio e alla sua resilienza, ha superato i suoi limiti fisici fino a diventare Campione del Mondo negli eSports. Dall’esperienza che l’ha portato a raggiungere questi traguardi nella sua vita è nato il metodo NOEXCUSES con cui da anni accompagna top manager, atleti e personaggi dello spettacolo al successo. NOEXCUSES, titolo dello spettacolo del 28 dicembre, significa “niente scuse”: chi vive senza scuse ha deciso di essere il vero artefice della propria Realizzazione ed è consapevole che non esistano fattori esterni che possano impedire ad una persona o ad un Team di perseguire l’Eccellenza.

Il 27 gennaio sarà la volta di Paolo Cevoli, conosciuto anche come l’Assessore Palmiro Cangini di Zelig. Cevoli nasce in realtà come imprenditore nel campo della ristorazione e solo successivamente si dedica alla sua grande passione: il Cabaret. Nello spettacolo “Lezioni di Marketing Romagnolo”, Paolo Cevoli racconta, attraverso la comicità che lo contraddistingue, la sua evoluzione come imprenditore: dalla prima attività di famiglia, la Pensione Cinzia di Riccione, sino a oggi. Temi come il Marketing, lo Storytelling e il Customer Relationship Management verranno trattati con leggerezza e ironia, con l’obiettivo di “istruire divertendo”.

Infine, venerdì 3 marzo, Mauro Berruto presenterà il suo spettacolo “Capolavori! Ovvero dell’essere una squadra”. Berruto è stato commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana, direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l’arco, amministratore delegato della Scuola Holden di Torino. Giornalista e scrittore sportivo, nel 2019 pubblica “Capolavori- allenare, allenarsi, guardare altrove”, libro da cui nasce lo spettacolo che porterà in scena: un’indagine appassionata che ci farà scoprire come “il gesto dell’allenare” non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo.

“Le tre serate in programma”, dichiara il Presidente di CNA Gallura Giovanni Pasella, “sono differenti tra loro ma hanno in comune l’obiettivo finale: aiutare le persone a trovare la propria strada.

Un momento aperto a chiunque, all’imprenditore che quotidianamente affronta le difficoltà di un mondo che cambia continuamente e al giovane che si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro e si sente insicuro, inadeguato. L’obiettivo è aiutare le persone a credere nelle proprie capacità: l’evento “Business Academy: Formazione in Teatro” è rivolto a chi non si sente più coerente con il mondo di oggi e ha necessità di una scossa per abbracciare nuovi punti di vista”.

“Cna business Accademy ritorna con la formula Formazione al teatro. Abbiamo fortemente voluto questi tre personaggi imperdibili, che con modalità diverse ci accompagneranno verso: la Consapevolezza, le Risate e la Motivazione”, dichiara la Direttrice di CNA Gallura Marina Deledda.

“Abbiamo pensato ad una formula innovativa di formazione e business networking” prosegue, “dove la possibilità di bere un aperitivo insieme per ritrovarsi serenamente e partecipare ad uno spettacolo formativo poteva davvero avere un valore per tutti. Una grande opportunità di arricchimento personale”.

“Questa stagione Business è per Deamater un obiettivo raggiunto”, dichiara Marianna Deiana

Creative Director di Deamater “perché è da diverso tempo che lavoriamo per disegnare connessioni tra il teatro e il mondo imprenditoriale, due mondi tangenti dove la performance del soggetto è affidata spesso a competenze che hanno a che fare con la consapevolezza, l’empatia e la comunicazione, capacità imprescindibili per un leader. Abbiamo lavorato insieme a CNA Gallura per portare tre spettacoli che con la loro energia siamo sicuri lasceranno il segno negli spettatori”.

I tre spettacoli formativi, che si terranno presso l’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena alle ore 21.00, saranno preceduti, alle ore 18.00, da un Aperitivo di Networking, un momento informale di scambio di esperienze e di nuove conoscenze, che ha l’obiettivo di consolidare la rete di contatti dei partecipanti. Inoltre, dalle ore 17.00 in poi, si terrà la “Open Office CNA”: i Consulenti di CNA Gallura saranno a disposizione per offrire a tutti informazioni su temi di fondamentale importanza come Credito, Bandi e Finanziamenti, Fisco, Legislazione sul Lavoro e Ambiente.

“CNA Gallura ha come obiettivo il benessere degli imprenditori”, dichiara Luana Scanu, Responsabile della Formazione di CNA Gallura, “e siamo convinti, oggi più che mai, che la formazione sia la chiave giusta per creare un valore condiviso che abbia una ricaduta economica sul territorio. Attraverso le serate con Sechi, Cevoli e Berruto, vogliamo dare la possibilità agli spettatori di trovare nuovi spunti, nuove visioni imprenditoriali e di trovare ispirazione in persone che nonostante mille difficoltà, oggi possono dire “Ce l’ho fatta!”.

