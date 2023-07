Coaching AI di Fattoretto Agency: il nuovo servizio di affiancamento personalizzato sull’Intelligenza Artificiale

Luglio 19, 2023

(Adnkronos) – Milano, 19 Luglio 2023 – L’innovazione digitale bussa alla porta delle aziende con una novità firmata Fattoretto Agency. La nota agenzia SEO specializzata in eCommerce annuncia, con orgoglio, il lancio del nuovo servizio Coaching AI. La soluzione concepita per supportare l’integrazione degli strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) nelle attività aziendali, mettendo in risalto la valorizzazione dell’elemento umano.

Coaching AI è la risposta di Fattoretto Agency alla crescente necessità di armonizzare l’impiego di strumenti AI, come ChatGPT, Bing Chat e Bard, con la professionalità e la creatività delle persone, principio cardine per ogni attività di business.

L’agenzia guidata da Massimo Fattoretto propone un servizio di assistenza strategica e operativa personalizzata sul fronte AI. Le aziende potranno beneficiare dell’expertise di chi vive l’AI quotidianamente nel proprio flusso di lavoro per un miglioramento sul piano della quantità e qualità dei risultati.

Coaching AI propone un approccio olistico e personalizzato. Non si limita a offrire un servizio standard, ma lavora mano nella mano con il cliente per comprendere a fondo il suo business, identificare punti di forza e aree di miglioramento e, sulla base di queste analisi, progettare e implementare percorsi su misura. Le strategie proposte si avvalgono delle più avanzate AI generative basate su testo, come GPT-4 e Bing Chat.

Il servizio è concepito per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni realtà aziendale. Con la possibilità di definire ore di affiancamento in presenza, presso la sede aziendale del cliente, o in un formato ibrido, con attività anche da remoto, Coaching AI offre una flessibilità senza precedenti.

L’approccio mira a toccare vari aspetti chiave del business del cliente. Il programma può includere, ad esempio, la costruzione del profilo del pubblico, lo sviluppo di contenuti organici mirati per singoli prodotti e servizi, il supporto per la creazione di contenuti per schede prodotto e l’esplorazione di argomenti correlati alle attività, servizi e prodotti dell’azienda.

A disposizione del cliente è posta la professionalità di Iacopo Bernardini, Head of Copy & AI Specialist in Fattoretto Agency. Con oltre dieci anni di esperienza nel campo del copywriting, è docente del corso AI-Dealmente e ha contribuito al libro “SEO per Store Manager” pubblicato da Flaccovio Editore.

Con Coaching AI, Fattoretto Agency propone un cambio di paradigma: l’Intelligenza Artificiale non è più un optional, ma una risorsa chiave per il successo. Un invito rivolto a tutte le imprese a diventare pionieri dell’innovazione, per affrontare insieme il futuro del business.

Per ulteriori informazioni su Coaching AI, è possibile visitare il sito web https://fattoretto.agency/coaching-ai/.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency