Cognex lancia uno strumento di conteggio basato sull’IA per i sensori di visione artificiale In-Sight SnAPP

6 Agosto 2024

Il nuovo strumento AI rende più semplici le ispezioni di conteggio per i produttori di ogni settore

NATICK, Massachusetts, 6 agosto 2024 /PRNewswire/ – Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader nel settore della visione artificiale industriale, ha potenziato il suo sensore di visione artificiale In-Sight SnAPP™ con un nuovo strumento di conteggio basato sull’intelligenza artificiale. Questo innovativo software semplifica le ispezioni di conteggio per i produttori di tutti i settori, automatizzando la verifica dell’assemblaggio e i controlli quantitativi che in passato richiedevano molto tempo o erano soggetti a errori. La tecnologia avanzata dell’IA consente anche a un numero maggiore di produttori di conteggiare con precisione tipi di parti difficili, come oggetti di simili dimensioni, parti riflettenti e distorte, e oggetti con contrasti e forme variabili.

La fotocamera di visione In-Sight SnAPP, ora dotata di uno strumento di conteggio basato sull’IA. Lavanya Manohar, Vicepresidente Senior dei Prodotti, ha dichiarato: “Utilizzando tecnologie all’avanguardia e i nostri sensori di visione artificiale user-friendly, offriamo ai clienti una soluzione di conteggio che migliora la precisione e l’efficienza, semplificando al contempo l’esperienza dell’utente. Siamo fiduciosi che questa innovazione apporterà vantaggi ai produttori di tutto il mondo e renderà l’automazione più accessibile”.

Lo strumento di conteggio, basato sull’IA, identifica e conta gli oggetti in modo affidabile per garantire un controllo uniforme della qualità, senza richiedere programmazioni complesse. L’addestramento basato su immagini, la configurazione guidata e l’IA integrata consentono agli operatori, indipendentemente dal loro livello di competenza, di gestire rapidamente le attività di conteggio, eliminando la necessità di configurazioni complesse o formazione approfondita.

Adatto a una vasta gamma di settori, lo strumento di conteggio può essere configurato in pochi minuti per eseguire una serie di attività:

Il sensore di visione artificiale In-Sight SnAPP è stato lanciato per la prima volta nel settembre 2023 ed è progettato per risolvere attività comuni di controllo qualità, tra cui rilevamento di presenza/assenza, ispezioni di base, classificazione e ora applicazioni di conteggio. Per ulteriori informazioni su In-Sight SnAPP, visitare il sito cognex.com/in-sight-snapp o chiamare il numero 1-855-4-COGNEX.

Informazioni su Cognex Corporation:

Cognex Corporation sviluppa e commercializza tecnologie per affrontare le sfide critiche legate alla produzione e distribuzione. Come leader globale nel settore della visione artificiale, offriamo soluzioni che migliorano l’efficienza e la qualità in aziende ad alto potenziale di crescita nei mercati industriali. Le nostre soluzioni combinano prodotti fisici e software per acquisire e analizzare informazioni visive, consentendo l’automazione delle attività di produzione e distribuzione a livello globale. I prodotti di visione artificiale vengono utilizzati per automatizzare la produzione, la distribuzione e il tracciamento di articoli discreti, come telefoni cellulari, batterie per veicoli elettrici e pacchetti di e-commerce. La visione artificiale riveste particolare importanza in applicazioni in cui la visione umana non è sufficiente per soddisfare i requisiti di dimensioni, precisione o velocità, o nei casi in cui è necessario contenere i costi o migliorare la qualità.”

Cognex è leader mondiale nel settore della visione artificiale, avendo venduto oltre 4,5 milioni di prodotti basati su immagini, che rappresentano oltre 11 miliardi di dollari di ricavi complessivi, sin dalla fondazione dell’azienda nel 1981. Con sede centrale a Natick, Massachusetts, USA, Cognex ha sedi e distributori nelle Americhe, in Europa e in Asia. Per maggiori informazioni visitare cognex.com.

Contatto IRNathan McCurrenDirettore relazioni con gli investitoriCognex Corporationir@cognex.com

Contatto per i mediaJeremy SaccoDirettore senior marketing contenuti globaliCognex Corporationpr@cognex.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2473280/DM280_standard_right_angle_angle_right.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2473281/SP_Pill_Blister_Pack_Counting_with_CU_Boxes.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cognex-lancia-uno-strumento-di-conteggio-basato-sullia-per-i-sensori-di-visione-artificiale-in-sight-snapp-302214645.html