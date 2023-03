“Colazione con Grisbì” invade TV, piattaforme digitali e spazi urbani

Marzo 3, 2023

(Verona, 3 marzo 2023) – SOSTENIBILE E INTEGRATA, LA NUOVA CAMPAGNA VICENZI PUNTA A SUPERARE I 150 MILIONI DI CONTATTI

Verona, 3 marzo 2023 – Raccontare il risveglio più dolce di sempre nell’era del digitale. “Colazione con Grisbì”, la versione ‘mattutina’ dell’iconico biscotto al cioccolato del Gruppo Vicenzi, si appresta ad invadere il mondo della comunicazione on e off line. Lo spot torna on air con una pianificazione curata da Personalmedia da 150 milioni di contatti, e regala un’istantanea del risveglio in famiglia. Nel mese di marzo, sarà sulle principali emittenti televisive, così come sulle piattaforme digitali, negli angoli strategici di Milano, tra metropolitane e pensiline, e su ShopFully, leader nel mettere in connessione consumatori digitali e negozi fisici.

“Nell’era della digitalizzazione, abbiamo pensato di rappresentare la nuova colazione degli italiani senza stereotipi, utilizzando differenti strumenti di comunicazione, per raggiungere un target più ampio di consumatori e differenti generazioni – sottolinea Cristian Modolo, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Vicenzi –. La terza campagna di advertising dal lancio del prodotto, rispetto alle prime due, ha un approccio integrato e multicanale. La combinazione perfetta tra online e offline, così come in Grisbì è l’accostamento tra frolla croccante e crema vellutata. L’iconico biscotto è l’interprete perfetto dei piccoli desideri di ‘evasione’ degli italiani. E, nel mese di marzo, sarà per gli occhi, ancor prima che per il palato, un momento di piacere concentrato in pochi istanti”.

Da domenica 5 marzo, lo spot da 15 secondi realizzato dal Gruppo Vicenzi torna su Rai, Mediaset e Discovery. Nel palinsesto dei primi sei canali televisivi, così come su Real Time, Nove e Food Network, i Grisbì al cioccolato ingolosiranno milioni di telespettatori, anche in prima serata. Lo spot, creato dall’agenzia Hi! con la produzione di Hap e la regia di Carlani & Dogana, verrà, inoltre, trasmesso sulle principali piattaforme digitali: Rai Play, Mediaset Infinity ma anche Netflix, Sky e Rakuten Tv, per oltre 5 milioni di visualizzazioni. Questo consentirà di raggiungere sia i ‘second screen’, sia chi si costruisce il palinsesto mediatico con le OTT all’apertura dei contenuti streaming.

I frame raccontano la colazione 4.0. Non più, quindi, quella dell’immaginario classico bensì la versione più attinente alla realtà di tutti i giorni. ‘E dunque anche oggi è mattina’ recita il voice over, con marito e figli intenti a prepararsi, il cane che segue i movimenti familiari e la mamma che si estranea dalla confusione, per godersi un momento di piacere solo per sé, prima di affrontare la giornata. Rispondendo ‘no’ all’idilliaco ‘tutti insieme appassionatamente’.

Colazione con Grisbì invaderà anche ‘l’out of home’ milanese, con affissioni di grande impatto nelle metropolitane e nelle pensiline, in parallelo con la campagna Tv e digital, aumentandone così copertura e frequenza. Un enorme biscotto di frolla, con una invitante crema al cioccolato, pronto ad attrarre lo sguardo di oltre 1 milione e 200 mila individui in movimento per la metropoli lombarda, che lo vedranno ripetutamente, creando 123 milioni di contatti complessivi. Soluzioni pubblicitarie realizzate grazie alla partnership tra Vicenzi e IGPDecaux, media company leader nella comunicazione esterna in Italia, costruita sui valori comuni di attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Il 90% della carta acquistata per l’esposizione pubblicitaria è riciclata. E, a fine esposizione, verrà nuovamente recuperata e riciclata per produrre nuova carta o imballaggi.

“Grisbì diventa una vera e propria ‘coccola’ per gli occhi, oltre che per il palato – racconta Modolo – spinta anche da un’attività ‘drive to store’ grazie a Shopfully che connette milioni di acquirenti agli store nelle vicinanze. Consumatori che, a seconda di dove si trovano, ricevono sul proprio smartphone banner o notifiche di prodotto”.

“Colazione con Grisbì” è già negli scaffali in GDO dalla scorsa primavera, nel reparto colazione. È proposto in una confezione richiudibile e salva freschezza a forma di sacchetto, una soluzione rapida, ideale per rispettare i tempi del mattino, che vedono quasi 1 italiano su 5 (18%) consumare abitualmente in piedi per casa la colazione (fonte: Ricerca Everly, condotta sui propri utenti).

