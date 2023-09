Colmac Italia, l’Amministratore Stefano Colizzi: “Ristrutturazioni. I nostri Mini Dumper progettati per le piccole e medie imprese”

Settembre 6, 2023

(Adnkronos) – L’azienda salentina è produttrice di mini cingolati pensati per movimentare materiale in cantieri come abitazioni e centri storici. L’eccellenza delle macchine e la garanzia di assistenza consentono alle imprese edili di lavorare in piena efficienza

Lecce, 6 settembre 2023. Il mercato delle ristrutturazioni, grazie a bonus e incentivi statali, è in pieno fermento. In particolare, nei centri cittadini la riqualificazione di immobili storici rappresenta una delle principali commesse per le aziende edilizie, le quali sono spesso chiamate a lavorare in contesti urbani molto complessi: vicoli, scalinate, tratti con dislivelli molto elevati. Situazioni impossibili da affrontare per le tradizionali macchine da cantiere.

Proprio per questo sono sempre di più le aziende che si stanno dotando dei Mini Dumper, cingolati che stanno rivoluzionando in positivo il lavoro delle imprese, come spiega Stefano Colizzi, amministratore di Colmac Italia, azienda specializzata nella produzione di macchine edili:

«I Mini Dumper permettono di raggiungere facilmente il cantiere, movimentando agevolmente scarti e materiali anche in spazi ristretti come le stesse abitazioni».

Un’efficienza raggiunta proprio grazie agli studi di progettazione di realtà come Colmac Italia, impegnata nella ricerca e proposta di soluzioni alla portata di tutti:

«Tutti i nostri sforzi si concentrano sulla produzione di macchine altamente professionali. Nel caso dei Mini Dumper, in particolare, sappiamo di rivolgerci soprattutto ad aziende medie o piccole. Per questo il nostro ulteriore sforzo è quello di conciliare l’eccellenza del prodotto con dei costi sul mercato che possano essere compatibili con i budget delle aziende stesse».

Nel caso di Colmac Italia, però, i vantaggi non si limitano soltanto ai costi. L’azienda, infatti, assicura alle imprese un servizio di assistenza che va dalla consulenza di vendita fino al supporto per eventuali riparazioni, assicurando velocità di intervento su tutto il territorio nazionale:

«Si tratta di un altro aspetto che curiamo nei minimi dettagli – spiega Colizzi – Il nostro centro assistenza, in caso di contatto, segue passo passo ogni cliente nella risoluzione di problematiche riguardanti le macchine. Anche in questo caso i nostri sforzi sono orientanti a permettere alle imprese di lavorare con efficienza. Un intervento veloce da parte nostra significa assicurare continuità al lavoro sul cantiere».

Efficienza, garanzia di supporto, affidabilità. È grazie a queste caratteristiche che i Dumper firmati Colmac Italia sono diventati un punto di riferimento non soltanto per i privati, ma anche per le Pubbliche Amministrazioni, assicurando efficacia di interventi anche a realtà come la Protezione Civile.

Contatti: www.colmac-italia.com