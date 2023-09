Colmare il divario della sicurezza: lo Smart System di WATCHIT si propone con nuovi standard nella sicurezza delle imbarcazioni da diporto dopo le recenti tragedie.

Settembre 13, 2023

– La startup per la sicurezza marittima integra i suoi algoritmi avanzati per offrire misure di sicurezza proattive agli operatori marittimi, segnalando un cambiamento epocale negli standard di sicurezza marittima.

ISTANBUL, 13 settembre 2023 /PRNewswire/ — WATCHIT, leader nelle soluzioni di sicurezza IA per il settore marittimo, sottolinea l’evidente disparità di sicurezza tra il settore marittimo e quello aeronautico, esemplificata dal recente incidente navale che ha coinvolto Ali Sabanci, presidente del consiglio di amministrazione di Pegasus Airlines. L’innovativo sistema di sicurezza di WATCHIT mira a colmare questo gap nella sicurezza, integrando algoritmi avanzati e capacità di protezione brevettate per prevenire incidenti simili e proteggere le vite umane.

L’estrema necessità di migliorare la sicurezza marittima

La recente tragedia nel Mar Egeo, che ha coinvolto personaggi dell’industria aeronautica, mette in luce il fatto che i sistemi di sicurezza marittima sono ormai obsoleti ed evidenzia un altro sfortunato incidente che non si sarebbe dovuto verificare.

Secondo il rapporto di Statistica della Nautica da Diporto del 2022, la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha contato 4.040 incidenti che hanno provocato 636 morti, segnalando un allarmante contrasto con l’impressionante record di sicurezza dell’industria aeronautica.

Implementare tecnologie avanzate per contrastare l’errore umano

L’errore umano costituisce l’81,1% degli incidenti marittimi, come rivela l’EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima). WATCHIT sfrutta un’esclusiva tecnologia brevettata e algoritmi avanzati per ridurre al minimo questa variabile, offrendo un’analisi dei dati in tempo reale e zone di allerta dinamiche, riducendo così i falsi allarmi e gli incidenti causati dall’uomo.

Le ineguagliabili caratteristiche marittime di WATCHIT

Il sistema di sicurezza intelligente WATCHIT impara continuamente a conoscere l’operatore, l’imbarcazione e l’ambiente. La tecnologia scansiona le zone di navigazione in base alle proprietà delle singole imbarcazioni, fornendo avvisi importanti in tempo reale di azioni da intraprendere e comandi da dare al motore. Le sue funzionalità sono costantemente aggiornate, per garantire che la comunità nautica sia sempre un passo avanti nella sicurezza.

L’adozione del sistema WATCHIT offre tre vantaggi:

Riflettendo su questo tragico incidente, ricordiamo che il mondo marittimo deve evolversi, assicurando che ogni viaggio in acqua non sia solo divertente, ma, soprattutto, sicuro per tutti.

L’inquietante constatazione è che tali tragedie possono essere facilmente evitate con la tecnologia di cui già disponiamo, tecnologia di cui altri settori, come quello aeronautico e automobilistico, non si sognerebbero mai di fare a meno.

Assistere a queste tragedie al telegiornale non dovrebbe essere un fatto normale. Tutto questo deve finire. Abbiamo il potere, la tecnologia e, ora più che mai, è più semplice ed economica da implementare.

È giunto il momento di definire un nuovo standard di sicurezza per le imbarcazioni da diporto.

Informazioni su WATCHIT

Fondata da ex comandanti della marina militare israeliana, che hanno riconosciuto un vero e proprio bisogno, mira a rivoluzionare la sicurezza in acqua. Il sistema di allarmi intelligenti WATCHIT si integra perfettamente con i sensori dell’imbarcazione esistenti utilizzando l’intelligenza artificiale e algoritmi avanzati.

Assicura che i capitani ricevano in tempo reale avvisi intelligenti per evitare incidenti, come, ad esempio: incaglio, collisione tra navi, navigazione in acque congestionate e collisione contro ostacoli.

La nostra visione è quella di stabilire un nuovo standard nella sicurezza della nautica da diporto. Riducete i danni causati dall’imbarcazione e dall’ambiente. E, soprattutto, salvate vite umane.

