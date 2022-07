Colora la tua estate con Sabatini Gin: i migliori cocktail e mocktail per la gioia degli occhi e del palato

Luglio 4, 2022

(Adnkronos) – Dissetanti, leggere e colorate: ecco le nuove proposte di casa Sabatini per brindare insieme all’estate

Milano, 4 luglio 2022. Anche a occhi chiusi, l’estate è un’esplosione di colori: chi non si immagina su una spiaggia di sabbia bianca vista mare turchese, immerso in un fresco bosco verde o su un rooftop ad ammirare un tramonto infuocato? E se a completare questi quadri idilliaci ci fosse un drink dissetante, leggero e colorato? Per brindare alla stagione estiva, in una pausa relax o in uno spensierato momento di convivialità, aperitivo o after dinner che sia, Sabatini Gin propone cocktail e mocktail all’insegna del gusto italiano.

La carta dei drink del distillato dal cuore toscano mette d’accordo tutti, con proposte varie ma che giocano sempre su rinfrescanti note estive: chi desidera un cocktail a base di un Premium London dry gin, ma anche chi preferisce un’alternativa alcool free senza rinunciare al gusto non resterà a bocca asciutta, letteralmente. Se nel primo caso, infatti, il protagonista è Sabatini Gin, London dry gin d’eccellenza ottenuto dalla distillazione di nove botaniche toscane, nel secondo entra in scena Sabatini Gino°, il distillato analcolico con un occhio per il bere consapevole, che soddisfa anche i palati più esigenti.

Le nuove proposte targate Sabatini sono facilmente replicabili anche da casa: basta seguire semplici ricette a base di ingredienti freschi e aromatici (dal mirto al miele di lavanda, dal succo di lime al basilico), miscelati alle migliori botaniche toscane, per tuffarsi in un’estate variopinta e tutta da assaporare.

ESTATE ITALIANA

“Estate italiana” è l’aperitivo per eccellenza, da gustare sulla spiaggia al tramonto, assaporandone i sentori mediterranei e aromatici, sorso dopo sorso. Le 9 botaniche toscane di Sabatini ben si uniscono con l’inconfondibile gusto pungente del mirto, per trovare un perfetto equilibrio finale con Vermouth e Bitter.

Ingredienti:

• 30 ml Sabatini Gin

• 15 ml Vermouth Extra Dry

• 15 ml Mirto Bianco

• 30 ml Bitter

Preparazione: in un mixing glass miscelare gli ingredienti con ghiaccio. Versare poi solo il liquido in un bicchiere tumbler basso con ghiaccio. Servire con scorza di limone.

FRESCO

Il nome è già una perfetta descrizione di questo drink rinfrescante e dissetante, che si propone come l’alleato ideale nelle giornate e nelle serate estive. “Fresco” propone un vero e proprio viaggio nei profumi italiani, grazie all’aroma inconfondibile del basilico e delle 9 botaniche di Sabatini. Anche il colore, un verde vivace e inteso, è un inno all’estate e alla sua energia.

Ingredienti:

• 40 ml Sabatini Gin

• 30 ml Succo di Limone

• 15 ml Zucchero

• 10 ml Vermouth Bianco

• 5 foglie basilico fresco

Preparazione: in uno shaker mettere tutti gli ingredienti, aggiungere il ghiaccio ed agitare con forza per alcuni secondi. Attraverso un colino, filtrare e versare il liquido in una coppetta precedentemente raffreddata. Guarnire con una foglia di basilico fresco.

GINO-TONIC

Il cocktail con la C maiuscola per ogni gin lover, rivisitato e riproposto in chiave alcool free. Capace di soddisfare anche i palati più esigenti, “Gino-Tonic” accompagnerà in un viaggio sensoriale tra i profumi della Toscana e le avvolgenti fragranze balsamiche delle 5 botaniche. Una proposta drink fresca e sana, semplice da preparare e dal successo assicurato.

Ingredienti:

• 60 ml Sabatini Gino°

• Acqua tonica

• Spicchio di limone

Preparazione: versare in un bicchiere colmo di ghiaccio Sabatini Gino°, colmare con acqua tonica e servire con uno spicchio di limone.

GINO MULE

Al mare, in montagna o in città, un vero e proprio must estivo è l’eclettico Mule: in questa versione, il gusto speziato della ginger beer è completato dal tocco aromatico della salvia di Sabatini Gino°, creando un mix inaspettato e imperdibile. Un healthy drink leggero e analcolico, che accompagna dall’aperitivo all’after dinner, passando per la cena, per un’estate all’insegna della spensieratezza.

Ingredienti:

• 40 ml Sabatini Gino°

• 20 ml succo di lime

• Top Ginger beer

Preparazione: in un bicchiere tumbler basso aggiungere Sabatini Gino°, del lime premuto del ghiaccio e colmare il tutto con della ginger beer. Guarnire con una foglia di salvia fresca.

Per maggiori informazioni : www.sabatinigin.com