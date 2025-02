Colori neutri e luce naturale trasformano un appartamento milanese in un accogliente nido dal sapore nordico

14 Febbraio 2025

– Milano, 14 febbraio 2025 – Nella suggestiva e rinomata zona Isola a Milano, un appartamento di 120 mq ha cambiato volto grazie a un interessante e accurato intervento di ristrutturazione che ha saputo combinare eleganza e funzionalità. Il progetto, firmato da StudioS Interiors, ha rivoluzionato gli spazi rendendoli luminosi e accoglienti, con particolare attenzione alla scelta cromatica adottata e alla valorizzazione della luce naturale.

Al centro del progetto, il desiderio del cliente di creare un ambiente dove la luminosità fosse protagonista. Per amplificare e ottimizzare la luce naturale, i progettisti hanno deciso di intervenire con una palette di colori neutri, armonizzando perfettamente gli spazi. La scelta dei serramenti è stata particolarmente mirata, con la selezione della finestra Prolux Evolution di Oknoplast. Questo infisso è stato scelto non solo per il suo design pulito, minimal e per la sua personalizzazione – in questo caso con un interno bianco massa e un esterno effetto legno grigio – ma anche per le sue prestazioni, che si adattavano perfettamente alle esigenze dell’intervento. Infatti, la progettazione ha previsto dei lavori su fori finestra di dimensioni contenute, una decisione consapevole che ha portato a un risultato raffinato e funzionale. Viste le dimensioni ridotte dei fori finestra è stata studiata appositamente una soluzione per ottimizzare la superficie vetrata e massimizzare la luminosità in ingresso, garantendo allo stesso tempo un efficace isolamento termico e acustico.

I serramenti Prolux Evolution sono stati realizzati su misura così da adattarsi alle dimensioni particolari, e la loro configurazione ha contribuito a creare un’atmosfera elegante, con un richiamo allo stile nordico che evoca un senso di intimità e raffinatezza. La scelta di Prolux Evolution, con il suo profilo snello e il nodo centrale ridotto, ha permesso infatti di aumentare la superficie vetrata disponibile, migliorando così la luminosità degli ambienti fino al 22% in più rispetto a una finestra tradizionale in PVC.

Oltre alla luminosità, le finestre Prolux Evolution garantiscono alte prestazioni a livello di isolamento termoacusitco (Uw fino a 0,8 W/m2K con triplo vetro), rendendole ideali anche per un contesto urbano caratterizzato da traffico intenso (abbattimento fino a 45dB). La posizione centrale della maniglia, che enfatizza il design simmetrico e minimale, completa il quadro di una scelta consapevole e studiata, in grado di rispondere alle esigenze di estetica e comfort.

La cucina, vero cuore della casa, è stata pensata per essere uno spazio conviviale: l’isola con lavello integrato permette di cucinare e socializzare senza interruzioni. Le finiture scure e di carattere creano un equilibrio perfetto tra eleganza e calore. Iconici e funzionali, gli arredi selezionati includono un tavolo realizzato su misura per la sala da pranzo mentre il bagno è stato impreziosito da un gres di grande formato con un mobile top in HPL, per un tocco di design che non rinuncia alla praticità.

La ristrutturazione ha completamente ridisegnato la distribuzione degli spazi, spostando la zona notte e giorno per creare una casa su misura delle esigenze del cliente. Ogni scelta progettuale è stata pensata per coniugare bellezza, comfort e funzionalità, dando vita a un appartamento che riflette pienamente il carattere e il gusto di chi lo vive.

PER INFORMAZIONI OKNOPLAST T. 0549 905424 oknoplast.it