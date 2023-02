Comba lancia nuovi prodotti e presenta un portafoglio innovativo O-RU al supporto di nuove funzionalità

Febbraio 8, 2023

(HONG KONG SAR, 8 febbraio 2023) – • Produttore di primo livello dell’industria O-RU al supporto delle tecnologie NB-IoT e LTE-M

• Ampliamento del portafoglio O-RU a supporto della tecnologia TDD

HONG KONG SAR – Media OutReach – 8 febbraio 2023 – Comba Telecom Systems Holdings Limited (“Comba Telecom” o “il Gruppo”, codice azionario SEHK: 2342) – Comba Network Systems Company Limited (“Comba Network”), un’affiliata del Gruppo, ha annunciato oggi significativi miglioramenti delle funzionalità del portafoglio di prodotti OpenRadio®, compreso il supporto delle tecnologie NB-IoT e LTE-M per applicazioni IoT e 5G FDD NR per installazioni 5G in banda bassa (FR1). Inoltre, Comba Network ha annunciato il lancio delle serie TDD O-RU per uso esterno. La macro RRU a banda singola TDD 4T4R è il primo prodotto lanciato che permette agli operatori mobili di impiegare le proprie risorse TDD esistenti con la tecnologia Open RAN.

Il supporto delle tecnologie NB-IoT e LTE-M concepito per le applicazioni IoT è stato inserito nel progetto di specifica di O-RAN Alliance, visto che il mercato IoT globale continua ad espandersi. Sfruttando le proprie competenze e tecnologie innovative, Comba Network è il primo gruppo a presentare e commercializzare le UR Open RAN che supportano NB-IoT e LTE-M, in aggiunta al suo portafoglio di prodotti compatibili con O-RAN Alliance. Le nuove funzionalità renderanno più rapida l’adozione di Open RAN in progetti esistenti con architettura di sistema completamente aperta. Inoltre, supportando 5G FDD NR, l’intera famiglia di prodotti Open Radio permette la connettività duale per una trasmissione simultanea in 4G LTE e 5G NR.

Sono disponibili software upgrade per implementare tutte le nuove funzionalità e il lancio del nuovo prodotto RRU a banda singola TDD 4T4R, mira ad ampliare la capacità di reti con elevato tasso di utilizzo in ambienti urbani ad alta densità, con l’equilibrio tra capacità e vincoli giuridici.

Marie Ma, la General Manager di Comba Telecom Network Systems Limited, spiega: “Comba Network ha sviluppato una solida base di mercato e di tecnologia nell’ecosistema Open RAN. Il supporto di NB-IoT e LTE-M è un passo avanti per consentire agli operatori dei sistemi esistenti di implementare Open RAN senza rinunciare alla parità di livello di servizio. Tramite costanti progressi tecnologici e per mezzo dell’ampliamento del portafoglio prodotti, Comba Network mira ad intensificare la cooperazione con le più grandi società del settore delle telecomunicazioni e ad aumentare la modernizzazione della rete a livello mondiale.”

Comba Telecom è un produttore leader a livello mondiale di soluzioni wireless con propri centri di R&D, stabilimenti di produzione e rete di distribuzione e assistenza. La società offre ai propri clienti in tutto il mondo una gamma completa di prodotti e servizi, comprese antenne e sottosistemi per stazioni base, soluzioni di amplificazione e trasmissione wireless. Comba Telecom, con sede a Hong Kong e con avanzate capacità sia di produzione che di ricerca e sviluppo, fornisce soluzioni per la comunicazione wireless e servizi di applicazioni di informazione a clienti in oltre 100 paesi nel mondo. La società è stata quotata nel Hang Seng Composite SmallCap Index e nel Hang Seng Composite Industry Index – Information Technology. Nel gennaio 2023 Comba Telecom è stata quotata con successo al Main Board di Singapore Exchange Securities Trading Limited, tramite un’introduzione con il codice azionario “STC”. Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.comba-telecom.com

