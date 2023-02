Comba Telecom presenta l’antenna ecocompatibile Helifeed™, un supporto per gli operatori nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica in tutto il mondo

Febbraio 22, 2023

(Adnkronos) –

HONG KONG SAR – Media OutReach – 22 febbraio 2023 – Comba Telecom Systems Holdings Limited (“Comba Telecom” o “il Gruppo”, codice azionario SEHK: 2342 e codice azionario SGX: STC), produttore di soluzioni wireless leader a livello mondiale, presenta oggi la serie di prodotti per antenne ecocompatibili per stazioni base che si servono della nuova e innovativa piattaforma Helifeed™, una soluzione all’avanguardia che aumenta l’efficienza energetica delle antenne ottimizzandone i consumi. Grazie agli approcci di progettazione ecologici a basse emissioni di carbonio che caratterizzano l’intero ciclo di vita del prodotto, Comba Telecom può offrire le innovative antenne ecocompatibili Helifeed™ come supporto per gli operatori nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica in tutto il mondo.

La nuova piattaforma Helifeed™ fornisce una base solida grazie all’adozione di molteplici tecnologie innovative nel campo dei commutatori di fase e delle reti di alimentazione per aprire la strada a una rete radio a emissioni zero. Oltre a perseguire criteri di strutturazione che permettano un’architettura moderna di prodotti leggeri, affidabili e di dimensioni compatte, la squadra di progettisti ha compiuto una svolta fondamentale nell’efficienza energetica riducendo la perdita di inserzione e migliorando la radiazione caratteristica del design dell’antenna. La piattaforma offre anche miglioramenti tecnici nel trattamento dell’intermodulazione passiva con un design che migliora la stabilità. Comba Telecom ha sviluppato e implementato un approccio olistico per offrire una catena di forniture industriali sostenibile che copre tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, partendo da un design ecocompatibile, materiali ecologici e riciclabili fino a un processo di produzione non inquinante e al trasporto e all’imballaggio smaltibile.

Con antenne ecocompatibili a basse perdite, alta efficienza ed emissioni ridotte di carbonio che rappresentano una soluzione di punta nel settore industriale, la serie di prodotti per antenne ecocompatibili Helifeed™ può essere impiegata per ampliare la copertura della rete mobile o per sostituire l’hardware esistente con tutte le sue funzioni e mantenendo la copertura locale, ma riducendo il consumo energetico e l’emissione di carbonio. Per la fine del 2022 i principali operatori APAC hanno montato oltre 50.000 antenne ecocompatibili Helifeed™ e la nuova piattaforma tecnologica innovativa è stata verificata in diverse reti di prova da parte di operatori di primo livello. I risultati sono convincenti in quanto questo prodotto offre ulteriori vantaggi rispetto alle consuete antenne allo scopo di ridurre efficacemente il consumo energetico locale.

Annabel Huo, Executive Director, Senior Vice President del Gruppo e presidente di Comba Telecom International, spiega: “Con la missione di supportare gli obiettivi di emissioni zero, Comba Telecom continuerà a collaborare con operatori leader a livello mondiale per la costruzione di una nuova infrastruttura di rete ecosostenibile, di alta qualità, ad alta efficienza e a basse emissioni di carbonio, accelerando la creazione di reti di accesso radio a emissioni zero e fornendo un contributo essenziale allo sviluppo di reti 5G ecologiche e sostenibili. “

Informazioni su Comba Telecom Systems Holdings Limited

Comba Telecom è un produttore di soluzioni wireless leader a livello mondiale con propri centri di R&D, stabilimenti di produzione e team di distribuzione e assistenza. Il Gruppo offre ai propri clienti di tutto il mondo una gamma completa di prodotti e servizi, comprese antenne e sottosistemi per stazioni base, soluzioni di accesso wireless, di amplificazione wireless e di trasmissione wireless. Comba Telecom con sede a Hong Kong e con capacità avanzate sia di produzione che di ricerca e sviluppo, fornisce soluzioni per la comunicazione wireless e servizi di applicazioni di informazione a clienti in oltre 100 paesi e regioni a livello mondiale. Il Gruppo è stato incluso nell’indice Hang Seng Composite SmallCap Index e nell’indice Hang Seng Composite Industry Index – Information Technology. Nel gennaio 2023 Comba Telecom è stata quotata con successo al Main Board di Singapore Exchange Securities Trading Limited, una volta introdotta con il codice azionario “STC”. Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.comba-telecom.com.

