Come aumentare le performance delle vendite online? Il cambio di paradigma proposto da Skipper per la digitalizzazione dell’eCommerce italiano

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ottobre 2022. L’arena della competizione online, in cui vendere i propri prodotti, ha assunto proporzioni molto vaste e la numerosità delle singole offerte acquistabili online è molto più consistente rispetto a quanto normalmente si può scegliere sui motori di ricerca.

Potersi proporre con un catalogo prodotti interessante per i propri clienti, diventa molto dispendioso, non solo nella sua organizzazione, ma anche in riferimento ai costi alti che bisogna sostenere per emergere dal mare magnum di internet (pubblicità, digital PR, pricing dinamico etc.).Difficoltà che incontrano gli operatori quando devono strutturare una strategia di vendita online.

In poche parole chi vuole vincere le sfide imposte dal mercato di riferimento deve sapere bene cosa fare e perché. Skipper è una piattaforma digitale (soluzione anche in SaaS) specializzata in analisi competitiva e distributiva online e permette di superare le barriere commerciali, attraverso una banca dati dell’eCommerce proprietaria, che conta più di 28.000 brand e 2 milioni di schede prodotto e un’innovativa visualizzazione mappale che consente anche ai non esperti di comprendere i dati del proprio mercato.

Skipper, è infatti un progetto concepito per aumentare la conoscenza dei dati in ambito eCommerce e rispondere a quelle difficoltà che incontrano gli operatori quando devono strutturare una strategia di vendita online.

Questo si traduce anche nello sviluppo futuro di soluzioni che possano supportare i consumatori stessi ad effettuare scelte più consapevoli quando acquistano online.

Grazie al supporto della piattaforma Skipper, chi ha un Catalogo prodotti online, eCommerce o un Brand può definire una strategia basata su un’analisi di mercato che mappa tutta la competizione online e quei fattori in grado di fare la differenza: la struttura dei cataloghi e dei prezzi, le mosse dei top player del settore, le strategie promozionali.

È possibile osservare, esportare e analizzare i dati delle offerte online, scoprendo inoltre insight di mercato ed eseguendo analisi comparate dei maggiori brand ed eCommerce del settore considerato.

L’efficacia del software Skipper si traduce nella concreta opportunità di incrementare volumi di vendita e fatturato, scoprendo se i prodotti del proprio catalogo sono presenti nelle aree ad alta competitività e quali prezzi non sono allineati ai concorrenti.

È anche una soluzione alleata dell’ottimizzazione dei costi dell’advertising: monitorando le offerte dei concorrenti e scoprendo le aree di mercato con il minor tasso di competizione, si possono aumentare le conversioni, contraendo la spesa. Così da comprendere i dati del proprio mercato.

Tra gli altri aspetti operativi della piattaforma SaaS, incontriamo anche l’accesso istantaneo ai dati in near real time di tutto il mercato individuando i prodotti più diffusi online, le offerte più vantaggiose e i brand proposti dai competitor. I titolari degli eCommerce hanno così la possibilità di comporre un catalogo più concorrenziale in tempi molto rapidi.

Nel novero dei mercati in cui Skipper ha cominciato ad operare troviamo così elettronica di consumo, vino, accessori moda e farmacia. Tutti contesti in cui è indispensabile una strategia basata su un’analisi di mercato.

Tuttavia la propria tecnologia e il modello elaborato non pone un limite ai settori analizzabili o al paese: automotive e GDO sono i prossimi in roadmap.

Dove scoprire, in dettaglio, le funzionalità di Skipper e trovare così gli strumenti per diventare più competitivi online? Basta collegarsi a https://pro.skpr.com/, per beneficiare dell’utilizzo gratuito.

