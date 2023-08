Come gli innovatori angolani stanno rivoluzionando l’assistenza sanitaria

Agosto 28, 2023

(Milano, 28/08/2023) – Milano, 28/08/2023 – Negli ultimi decenni l’Angola ha avuto una forte crescita e innovazione in svariati settori, a partire da quello sanitario.

Le innovazioni sono state utilizzate dal governo per migliorare il servizio sanitario ai cittadini, al fine di erogare un servizio più efficiente ed efficace.

Attraverso diverse iniziative stanno rendendo il sistema sanitario più accessibile a tutti e limitando quelli che sono i problemi classici dei sistemi sanitari classici come l’attesa, i costi e l’efficacia.

Lo Stato già a partire dal 2020 si è affidato a soluzioni innovative per salvaguardare la salute dei cittadini e l’economia durante il coronavirus.

Le misure adottate come l’uso della mascherina e l’apertura di un ospedale in tempi record hanno permesso di ridurre al minimo i decessi per coronavirus.

Infatti, rispetto ai paesi europei, in Angola sono stati registrati molti meno decessi. L’efficienza del paese è stata molto utile per superare il periodo del covid.

Allo stesso tempo, le innovazioni hanno portato grande beneficio sia in ambito sanitario, sia in tutti gli altri ambiti.

In primo luogo c’è stato un miglioramento dei servizi pubblici con l’implementazione di soluzioni digitali. Ciò ha portato alla semplificazione dei processi burocratici e alla semplificazione dell’accesso ai servizi.

Inoltre, lo sviluppo non si è limitato solo ai servizi pubblici ma anche a livello di infrastrutture nel paese. Le reti di trasporto, l’energia e le tecnologie verdi hanno migliorato la qualità di vita dei cittadini.

L’agricoltura è un altro ambito che è cambiato molto con le innovazioni, aumentando considerevolmente la produzione alimentare e riducendo le importazioni di cibo.

Infine, non si può non tenere conto dell’aspetto che ha portato alle innovazioni di maggior rilevanza come lo sviluppo delle tecnologie e la ricerca. Questa ha portato alla creazione di nuovi prodotti in tutti gli ambiti.

L’innovazione nell’ambito privato ha portato diversi vantaggi ai locali. Le imprese private creano nuovi posti di lavoro, inseriscono nuovi prodotti sul mercato e generano entrate fiscali.

C’è una stimolazione della concorrenza che aumenta l’innovazione e migliora la qualità di prodotti e servizi.

Con le imprese private aumenta anche la formazione e l’istruzione per avere personale più competente e qualificato.

Negli anni il servizio sanitario nazionale ha avuto miglioramenti tangibili.

Gli investimenti a lungo termine, il miglioramento delle infrastrutture e la formazione dei medici hanno influenzato anche la velocità di accesso ai servizi sanitari e la qualità degli stessi.

Rispetto a tanti paesi vicini, l’Angola è riuscita ad avere un livello sanitario sempre più alto, fino ad arrivare ad un’ottima efficienza attuale. Tutto ciò porta ad un aumento del turismo e dei servizi per i turisti.

Ci sono turisti che vanno in Angola per ricevere cure specialistiche, atri che lo fanno per i programmi di benessere e chi sceglie di visitare il paese poiché c’è stata un’ottima gestione della pandemia e delle malattie in generale.

In Angola, ci sono stati progressi rilevanti nella vaccinazione attraverso l’implementazione di vaccinazioni per prevenire il coronavirus e malattie come il morbillo e l’epatite B.

Questi sono molto utili poiché in Africa molte persone muoiono a causa di malattie che attualmente vengono curate abbastanza facilmente in Europa, per esempio.

La salute materno-infantile è necessaria per garantire la salute delle madri e dei bambini piccoli.

Campagne di sensibilizzazione sull’allattamento al seno e per una nutrizione adeguata sono molto utili per garantire ciò.

In tutto questo, la prevenzione delle malattie è fondamentale per migliorare la salute pubblica. Per realizzarla, vengono dati aiuti a tutti i cittadini attraverso l’educazione sanitaria e io trattamenti per ridurre la diffusione delle stesse.

Sono diverse le aziende che supportano la sanità angolana attraverso il finanziamento di diversi progetti.

Per esempio, in 3 nuovi ospedali in Angola sono state date forniture e attrezzature con il sostegno di UniCredit, SACE e SIMEST. Il progetto ha previsto un finanziamento di 222 milioni di euro da UniCredit, garantito da SACE, con stabilizzazione dei tassi e contributi in conto interessi da parte di SIMEST.

Nel 2021 Al Divina Providencia hospital di Luanda è iniziato il progetto di cooperazione sanitaria internazionale, promosso da Eni e dal Ministero della Salute dell’Angola, con formazione per sedici medici. Le sessioni di formazione hanno l’obiettivo di aumentare le competenze specialistiche dei medici angolani.

Il progetto del 2022 di Eni ha consentito la formazione di un massimo di 100 professionisti della cardiochirurgia a beneficio di un numero stimato di 250 pazienti di cardiochirurgia all’anno.

Il Presidente angolano nel maggio 2023 riconosce il potenziale di sviluppo dell’Italia-Angola.

Afferma che “Vogliamo che gli investitori italiani si uniscano ad altri settori dell’economia angolana, come le pietre ornamentali, le industrie del legno (produzione di mobili), i prodotti farmaceutici”. Inoltre, ha dichiarato che le porte del Paese sono aperte per ricevere investitori italiani.

Riassumendo, le innovazioni nel sistema sanitario in Angola dimostrano come rendere la sanità più efficace ed efficiente sia possibile, a patto che ci sia l’impegno da parte di tutti.

Con dedizione e passione si stanno creando le basi per un sistema sanitario più accessibile e di qualità. Com’è stato affrontato il coronavirus ha dimostrato quanto questa nazione sia attenta alla tematica della salute.

L’innovazione locale non può che beneficiare del supporto da parte delle aziende italiane nella realizzazione di progetti volti a migliorare ancora di più il sistema sanitario.

Come affermato dal presidente angolano, c’è ancora molto potenziale di sviluppo per il rapporto Italia-Angola.