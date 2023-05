Come il numero verde aziendale può aumentare la fidelizzazione dei clienti e le vendite

Maggio 3, 2023

(Adnkronos) – Milano, 3 Maggio 2023. Conquistare e fidelizzare i propri clienti è un obiettivo cruciale per garantire il successo e la crescita di un’azienda. Ma come fare per stabilire un rapporto di fiducia e di vicinanza con i propri clienti? Una delle risposte a questa domanda è rappresentata dal numero verde aziendale, uno strumento sempre più diffuso nel mondo del business che consente alle aziende di stabilire un contatto diretto e immediato con i propri clienti, offrendo loro un servizio personalizzato, professionale e di alta qualità. Vediamo dunque perché il numero verde è così importante nel rapporto con i clienti e come può contribuire a migliorare la fidelizzazione e le vendite dell’azienda.

Che cos’è il numero verde aziendale e perché è bene implementarlo

Il numero verde aziendale è uno strumento che permette alle aziende di offrire ai propri clienti un modo semplice e gratuito per contattarle. Si tratta di un numero di telefono speciale, solitamente contrassegnato dal prefisso “800” o “803”, a seconda delle caratteristiche del servizio, che i clienti possono chiamare senza pagare alcuna tariffa, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Una delle ragioni principali per cui attivare un numero verde rappresenta un vantaggio competitivo per un’azienda è che questo servizio può migliorare notevolmente la fidelizzazione dei propri clienti: attraverso il numero verde, l’azienda può rispondere alle domande e ai bisogni dei propri clienti in modo diretto e immediato, costruendo così una relazione di fiducia reciproca. Inoltre, grazie al numero verde, l’azienda può offrire servizi di assistenza pre e post-vendita, come ad esempio la sostituzione di un prodotto difettoso, e ciò contribuisce a consolidare ulteriormente la relazione con il cliente.

Se il servizio viene gestito in maniera costante e adeguata, l’utilizzo di un numero verde 800 si traduce in un importante aumento delle vendite: quando il cliente ha un’esperienza positiva con il servizio clienti offerto tramite il numero verde, è più probabile che acquisti nuovi prodotti o servizi dell’azienda. Oltre ad una maggiore fidelizzazione del cliente e all’incremento del fatturato, l’acquisto di un numero verde comporta ulteriori vantaggi, tra cui:

●maggiori accessibilità e disponibilità: il numero verde aziendale rende l’azienda più accessibile e disponibile ai propri clienti, i quali possono contattare l’azienda in modo gratuito e senza dover pagare tariffe telefoniche elevate. Inoltre, un numero verde ben pubblicizzato e facilmente raggiungibile trasmette un messaggio di apertura e disponibilità all’ascolto;

●personalizzazione del servizio: l’assistenza tecnica e il supporto personalizzato permettono di offrire un servizio sempre basato sulle specifiche esigenze del cliente, che viene generalmente messo in contatto con il reparto o con il collaboratore più adatto a rispondere alle loro domande o a risolvere il loro problema.

L’attivazione di un numero verde consente inoltre di monitorare più efficientemente il servizio clienti: l’azienda può raccogliere informazioni sulle esigenze della clientela di riferimento, sui suoi bisogni e sulle sue aspettative, adeguandovi di conseguenza i servizi offerti.

Come scegliere un buon numero verde

Prima di acquistare un numero verde aziendale, occorre considerare alcuni fattori importanti per scegliere la migliore opzione disponibile. Una volta appurato come ottenere un numero verde possa essere un’ottima soluzione per migliorare il servizio clienti e aumentare la loro fiducia nel brand, l’azienda ha la possibilità di affidarsi ad un provider telefonico oppure ad un provider di servizi cloud. Per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze, è importante considerare i seguenti fattori:

●flessibilità: assicurati che il provider del numero verde sia in grado di offrire una soluzione flessibile, in modo da adattarsi alle tue esigenze aziendali in continua evoluzione;

●tariffe: verifica le tariffe offerte dal provider e accertati di non pagare più del dovuto per il servizio. Cerca anche di capire se sono previsti costi ulteriori per funzionalità aggiuntive o per un alto volume di chiamate;

●caratteristiche: controlla quali sono le funzionalità incluse nella soluzione del provider. Ad esempio, potresti avere bisogno di funzionalità come il trasferimento di chiamate, la registrazione delle chiamate o la personalizzazione del messaggio di benvenuto;

●reputazione del provider: verifica la professionalità e la serietà del provider online, cercando feedback e recensioni degli utenti per avere un’idea di come si siano comportati in passato.

È importante ricordare come avere un numero verde possa rivelarsi utile per numerosi scopi, oltre a quelli precedentemente elencati: questo servizio viene impiegato anche per offrire assistenza tecnica, gestire reclami e problematiche di varia natura, fornire informazioni sui prodotti o servizi offerti e raccogliere feedback e opinioni dei clienti. Il numero verde si rivela anche un ottimo strumento di marketing, in quanto consente alle aziende di promuovere prodotti o servizi, diffondere notizie, pubblicizzare promozioni e offerte speciali ed incentivare così l’acquisto da parte dei clienti.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl per LinkEasy