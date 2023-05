Come le donne usano le app di dating

Maggio 3, 2023

(Adnkronos) – “Addio stereotipi, benvenuta Self-confidence”

Milano, 3 maggio 2023.Che le donne utilizzino le app di dating online non è certo un segreto. Ma quando si connettono? E come usano le app di dating online?

Partiamo da qualche numero. L’universo femminile è in forte crescita tra gli utenti delle app di dating: in cinque mesi, da settembre 2022, le utenti attive di Yooppe – l’app italiana di dating online scelta dalle donne – sono infatti aumentate del 23%. Che sia per conoscere un nuovo partner, l’amore della propria vita, un flirt o semplicemente un amico, le motivazioni che spingono le donne a chattare su Yooppe sono davvero molteplici.

Quando le donne usano le app di dating?

Ogni giorno le utenti trascorrono circa 8 minuti sull’app di Yooppe, poco meno degli uomini che invece dedicano 10 minuti tra chat e ricerche di possibili match. I momenti prediletti per chattare e flirtare sono quelli di pausa dalla routine lavorativa, con un picco nella pausa pranzo. Il traffico si intensifica anche nelle ore serali e nei fine settimana quando non c’è l’urgenza di tornare alla scrivania.

Chi sono le utenti della nostra app di dating?

Grazie all’app rinnovata di recente – che offre nuove funzionalità ma soprattutto una maggiore libertà alle donne – l’età media delle utenti si è abbassata stabilizzandosi nella fascia 25-44 anni. Le utenti che utilizzano Yooppe sono donne emancipate che si sentono più libere e sicure, perché possono inviare tutti i messaggi che desiderano e possono inoltre bloccare gli utenti con cui non vogliono conversare.

Prima di incontrare un match per un appuntamento reale, le donne preferiscono approfondire la conoscenza in chat. Per questo Yooppe offre un numero illimitato di messaggi alle donne e il totale controllo degli inviti da parte dei match, così da sentirsi sempre libere di scrivere a chiunque e conoscere meglio il potenziale partner.

Yooppe, la community dove poter essere se stessi

“Be yourself, be free to date”: è il principio alla base di Yooppe, l’app di dating online che abbatte i luoghi comuni, gli stereotipi e le omologazioni e promuove la self-confidence e la libertà di essere ciò che si desidera.

La rivoluzione del dating online parte proprio dalle donne: sull’app di Yooppe le utenti hanno la possibilità di inviare quanti messaggi desiderano, sentendosi più libere e sicure di chattare con chi preferiscono. Un’esclusiva feature solo per le donne è quella di avere massimo controllo degli inviti, accettando e rifiutando i possibili match. Grazie a queste funzionalità, Yooppe è un’app di dating con un ampio pubblico femminile. Oltre il 40% degli utenti sono infatti donne: ciò rende Yooppe una community dove gli incontri sono più interessanti e mirati ai propri interessi.

Yooppe è una piattaforma sicura, divertente, accattivante che, grazie alle tecnologie di Machine Learning, aiuta a trovare il match ideale, ad accendere la fiamma per iniziare un’interessante conversazione con qualcuno. L’algoritmo è ottimizzato per conoscere gli interessi degli utenti così da creare match perfetti a prova di Cupido!

E come dice il detto: se son rose, fioriranno.

