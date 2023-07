Come sbiancare i denti a casa per un sorriso luminoso

Luglio 27, 2023

(Adnkronos) – Scopri come sbiancare i denti, rimuovere le macchie e ottenere un sorriso brillante comodamente da casa o con metodi professionali

Milano, 27 luglio 2023. Un sorriso luminoso e denti bianchi non solo aggiungono un tocco di bellezza al volto, ma sono anche il biglietto da visita di una bocca sana. Se vi state chiedendo come sbiancare i denti e siete incerti sul metodo più adatto, siamo qui per chiarire ogni dubbio.

I denti scintillanti trasmettono fiducia e lasciano un’impressione positiva sulle persone che incontriamo. Ma i metodi per sbiancare i denti sono diversi, e non è sempre facile trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Scopriamo insieme le varie alternative, ricordando che prima di iniziare qualsiasi trattamento, è sempre consigliabile consultare un dentista per assicurarsi di procedere senza alcun rischio.

Perché i denti diventano gialli?

Molti di noi si chiedono perché i denti perdano la loro naturale tonalità chiara nel corso del tempo. Ci sono diversi fattori che possono contribuire al cambiamento di colore dei denti, portandoli a diventare gialli o opachi.

Uno dei motivi principali è l’accumulo di placca e tartaro sulla superficie dei denti. La placca è una pellicola appiccicosa composta da batteri, residui di cibo e altre sostanze che si forma costantemente sui denti. Se non viene rimossa adeguatamente con una buona igiene orale, può indurirsi e trasformarsi in tartaro, che è più difficile da rimuovere e può contribuire al cambiamento di colore dello smalto dentale.

Altri fattori che possono influire sul colore dei denti includono l’età, l’uso di tabacco, il consumo di bevande come caffè, tè, vino rosso e bibite gassate, nonché alcuni farmaci e traumi dentali. Anche un abuso di fluoro in età pediatrica è un fattore di rischio per le macchie sui denti in età adulta. Oggi, le raccomandazioni dei dentisti prevedono l’uso dei dentifrici al fluoro con formulazioni adatte in base all’età e ritengono superato il ricorso al fluoro in gocce. Inoltre, la genetica può influenzare la tonalità dei denti facendo sì che alcune persone siano geneticamente predisposte ad avere un colorito di denti meno bianco.

I denti, infatti, non sono naturalmente bianchi, ma presentano una gamma di colorazioni che variano dal bianco avorio al giallo chiaro. Tuttavia, se la tonalità dei vostri denti è cambiata notevolmente nel tempo e desiderate ripristinare la loro luminosità originale, ci sono opzioni disponibili per sbiancarli in modo sicuro ed efficace.

Mantenere una buona igiene orale, spazzolare bene i denti con costanza, l’uso del filo interdentale e il controllo puntuale dal dentista, sono regole di fondamentale importanza per prevenire l’accumulo di placca e tartaro e preservare la naturale bellezza dei denti. Inoltre, limitare il consumo di alimenti e bevande che possono macchiare i denti e smettere di fumare può contribuire mantenere un sorriso più bianco e luminoso nel tempo.

Vediamo ora come sbiancare i denti con alcuni metodi fai da te, che abbinati alle sane abitudini appena descritte, contribuiranno a farvi raggiungere i vostri obiettivi.

Come sbiancare le macchie sui denti

Come abbiamo visto, macchie sui denti possono essere causate da diversi fattori, come l’accumulo di placca, il consumo di alimenti e bevande pigmentate, il fumo o l’invecchiamento. Fortunatamente, esistono metodi efficaci per rimuovere o attenuare queste macchie e ripristinare la luminosità dei denti:

1.dentifrici sbiancanti: utilizzare un dentifricio sbiancante può essere un buon punto di partenza. Questi prodotti contengono ingredienti speciali che aiutano a rimuovere le macchie superficiali e a prevenire la formazione di nuovi aloni. L’utilizzo costante è il segreto per ottenere il meglio dai dentifrici sbiancanti, che non offrono risultati immediati, ma con un po’ di pazienza possono contribuire in maniera eccellente a mantenere i denti più bianchi;

2.strisce sbiancanti: le strisce sbiancanti sono sottili fogli di materiale flessibile rivestiti con un gel sbiancante. Vengono applicate direttamente sui denti e solitamente si utilizzano per un periodo di tempo specifico ogni giorno. Questo trattamento può aiutare a rimuovere le macchie superficiali e a rendere i denti più bianchi nel corso di diverse settimane;

3.kit di sbiancamento fai da te: esistono numerosi kit di sbiancamento dei denti disponibili sul mercato, che consentono di ottenere risultati simili a quelli dei trattamenti professionali. Questi kit includono solitamente un gel sbiancante e un dispositivo per l’applicazione, come un’apposita mascherina o un pennello. I più specifici sono dotati anche di un sistema di luce led che aumenta l’effetto del gel sbiancante.

Quelli appena elencati, sono gli esempi più validi e più usati da chi desidera mantenere un sorriso pulito e luminoso senza ricorrere allo sbiancamento dentale professionale. Per tutti i metodi, ricordiamo, vale una regola ferrea, è necessario seguire attentamente le istruzioni del produttore per ottenere risultati sicuri ed efficaci e non incorrere in indesiderati effetti collaterali.

Differenze tra trattamenti professionali e non professionali

Se desiderate risultati più rapidi o avete riscontrato macchie più persistenti, potreste prendere in considerazione un trattamento professionale presso il vostro dentista. I trattamenti professionali includono sbiancamento laser o a led, che utilizzano agenti sbiancanti più potenti rispetto ai prodotti da utilizzare a casa. Questi trattamenti sono spesso più costosi, ma possono fornire risultati significativi.

Tuttavia, i trattamenti professionali possono non essere adatti a tutti. Alcune persone possono sperimentare sensibilità dentale durante o dopo il trattamento. Inoltre, i trattamenti professionali richiedono la supervisione di un dentista e possono richiedere più sedute per ottenere i risultati desiderati.

Sbiancare i denti a casa può essere un modo efficace per ottenere un sorriso più bianco e luminoso con risultati soddisfacenti e meno invasivi, ma richiede maggiore regolarità nel tempo.

Prendersi cura dei denti e mantenere uno stile di vita sano è l’impegno più importante per preservare il sorriso bianco ottenuto da un trattamento professionale o fai da te. Con un’adeguata igiene dei denti e un’attenzione costante, potrete godere a lungo di un sorriso sano e luminoso.

Colgate

Website: https://www.colgate.it/

Telefono: 800-860-047