Come trasformare una passione in un’impresa di successo: il caso di Lanfranco Pescante

13 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 13/11/2024 – Riuscire a trasformare una propria passione in un’impresa che possa avere successo non è semplice e non è immediato, né garantito. Quando però si riesce a perseguire i propri sogni nonostante ostacoli e difficoltà, spesso una delle motivazioni più forti nasce sicuramente dalla passione.

Questo è il caso di Lanfranco Pescante, un imprenditore che ha saputo trasformare la sua passione in un business di successo che oggi opera in Italia e anche a livello internazionale.

La sua storia è stata testimonianza di come la dedizione, un forte senso di visione del business e l’impegno possano essere una chiave per la creazione di un business duraturo e solido.

Lanfranco Pescante ha sempre avuto una forte passione per il mondo dell’ospitalità, nata sin da giovanissimo in USA, dove ha iniziato a lavorare nella ristorazione.

Questa prima esperienza ha gettato le basi per ciò che sarebbe diventato un percorso imprenditoriale di successo e su larga scala.

Lavorare a contatto con la realtà quotidiana della ristorazione gli ha permesso di conoscere a fondo le dinamiche e le sfide del settore, sviluppando una comprensione unica dei dettagli operativi e gestionali.

Uno degli aspetti che caratterizza il successo di Pescante è stata la sua capacità di trasformare le esperienze di base in opportunità di crescita; non ha avuto nessun mentore, ha dovuto imparare tutto sulla sua pelle, provando e occasionalmente sbagliando.

Il suo entusiasmo per il settore lo ha spinto a imparare velocemente, a sviluppare competenze in ogni ambito dell’ospitalità, dall’organizzazione degli eventi alla gestione dei ristoranti e dei locali d’intrattenimento.

Il punto di svolta è arrivato quando, trasferitosi negli Stati Uniti a 15 anni, ha iniziato a lavorare in ogni possibile ruolo nel settore, da lavapiatti a pulitore di tavoli, salendo rapidamente di livello e accumulando una conoscenza pratica straordinaria. Impegno e dedizione: i segreti del successo

Una delle qualità che lo ha distinto come imprenditore è la dedizione e l’impegno. Non si è mai fermato, nemmeno di fronte alle difficoltà, mostrando una straordinaria capacità di adattamento, tanta testardaggine e audacia che serve sempre nel mondo imprenditoriale.

Iniziare dalle posizioni basse gli ha permesso di apprezzare il valore del lavoro duro e di acquisire una prospettiva completa su come far funzionare un’impresa. Pescante sottolinea sempre l’importanza di lavorare almeno un anno nella ristorazione per apprendere lezioni di vita uniche.

La fondazione del suo primo locale negli Stati Uniti insieme ad altri soci, è stata il risultato della sua determinazione a far evolvere la sua passione in qualcosa di concreto e realizzare il suo sogno.

Dopo il suo successo nell’apertura e gestione di locali negli Stati Uniti, Lanfranco Pescante è riuscito ad espandere il suo business nel settore dell’ospitalità avviando attività in Italia e in altri paesi nel mondo, dove oggi opera sia autonomamente come investitore gestendo direttamente le strutture, sia come consulente aiutando altre persone ad entrare nel mondo dell’hospitality business.

Tuttavia, il successo non è stato né immediato né facile da raggiungere. Pescante ha dovuto affrontare numerose sfide, inclusi dei momenti di difficoltà nel reperire finanziamenti iniziali per il suo primo progetto. Ma ciò che lo ha distinto è stata la sua capacità di imparare dalle difficoltà e di non arrendersi mai.

Infatti, proprio grazie al successo del suo primo progetto nel settore dell’ospitalità ha potuto continuare a costruire mattone dopo mattone delle attività che potessero avere tutte lo stesso filo conduttore: soddisfare la clientela e le sue esigenze, con soluzioni in grado di accogliere al meglio gli ospiti e di renderli felici sempre puntando come prima cosa al customer service, per lui la cosa più importante in hospitality.

Il segreto del successo del trasformare una passione in un’impresa, dunque, risiede nell’abilità di non arrendersi e di imparare dalle proprie esperienze per tradurle in un modello di business scalabile e replicabile.

Come è stato per Lanfranco, che è partito da piccoli ruoli nella ristorazione, all’essere responsabile dell’organizzazione di eventi fino a diventare un imprenditore di successo, grazie a una combinazione di visione strategica e capacità di esecuzione.

Uno degli elementi di rilievo per trasformare una passione in un’impresa è anche la visione a lungo termine.

Pescante non si è mai limitato a vedere il suo business come un semplice modo per guadagnare, ma ha sempre cercato di creare qualcosa che avesse un impatto duraturo.

La sua dedizione al dettaglio e la capacità di riconoscere le tendenze emergenti nel mercato gli hanno permesso di sviluppare concetti innovativi nel settore dell’ospitalità.

Ogni locale e ogni hospitality concept sono stati progettati per offrire un’esperienza unica, un fattore che ha contribuito a consolidare la sua reputazione.

Un altro aspetto che contraddistingue il successo di Lanfranco Pescante è stata la sua capacità di motivare il team e di guidare gli altri con il suo esempio.

La leadership di Pescante si basa su un principio semplice: lavorare fianco a fianco con il proprio gruppo, dimostrando disponibilità e impegno.

Nonostante il suo ruolo da leader, non ha mai esitato a rimboccarsi le maniche quando necessario, mostrando che il successo di un’impresa dipende dalla collaborazione e dal rispetto reciproco.

La sua leadership si riflette anche nella capacità di mantenere alta la motivazione, non solo a livello personale ma anche tra i suoi collaboratori.

Pescante crede fermamente nell’importanza di circondarsi di persone di talento e di fiducia, creando un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa dare il meglio di sé.

Questo approccio ha permesso alla sua attività di crescere e di espandersi a livello internazionale.

Lanfranco Pescante

Hospitality Business Entrepreneur

Lanfranco Pescante è un imprenditore che opera da anni nel campo del settore dell’hospitality business, con attività in Italia e all’estero.