Coming Soon Service Alla 79^ edizione della Mostra internazionale del Cinema Di Venezia

Settembre 8, 2022

(Venezia, 8/9/22) – Venezia, 8 settembre 2022. Coming Soon Service è presente – come ogni anno – al Lido di Venezia per la 79^ Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre.

Quest’anno il Service romano ha scelto di svolgere le sue attività sia produttive sia relazionali a due passi dal cuore del Festival, in via Candia 12/14, nella splendida location “Villa Il Nidiolo” divenuta la sede operativa che – quotidianamente – ospita tutte le attività di promozioni dei film internazionali in uscita sul grande schermo.

La Villa è stata luogo di rilevanti press junket. Coming Soon Service ha difatti messo a disposizione -con relativa assistenza tecnica- quattro set coperti nell’ampio giardino e tre all’interno della Villa per interviste realizzate da giornali e TV internazionali, come da ARD, Reuters TV e APTN. Da segnalare i set per il film giapponese ‘’Love Life’’, distribuito da Teodora Film, per ‘’The Matchmaker’’ , presentato da Fandango, e per ’’Monica’’ di Andrea Pallaoro, distribuito da Vision Distribution, il quale si è guadagnato l’apprezzamento del pubblico della Sala Grande registrando 11 emozionanti minuti di applausi.

In Villa si sono tenute altresì numerose presentazioni, come quella di Gianni Amelio per il suo ultimo film ambientato alla fine degli anni sessanta ‘’Il signore delle Formiche’’, riguardante una drammatica vicenda giudiziaria patita dallo scrittore omosessuale Aldo Braibanti. L’obiettivo del regista calabrese è dare voce a chi non la ha, essere gay, secondo lo stesso, è per tanti <<ancora un tabù o una malattia».

Di grande successo la presentazione di “Siccità”, film fuori concorso al Festival che racconta, appunto, di una Roma arida e assetata e di un gruppo di personaggi di estrazione sociale diversa che, in questo apocalittico scenario, sono alla disperata ricerca della propria redenzione.

Il film, diretto da Paolo Virzì e distribuito da Vision che vede tra i vari interpreti la meravigliosa Monica Bellucci, Valerio Mastrandrea, Vinicio Marchinio e Max Tortora è in uscita sul grande schermo dal 29 settembre 2022.

Non solo interviste, presentazioni, roundtable e photocall, in Via Candia 12/14 si sono consumati party di grande successo come quello per la presentazione del film – in uscita l’8 settembre – di Niccolò Falsetti MARGINI distribuito dalla Fandango , prodotto da Dispartè Manetti bros, con RAI Cinema, che ha visto oltre 400 invitati.

A Villa Il Nidiolo è stato allestito “Il Giardino della stampa”, un’area

hospitality dove giornalisti e uffici stampa possono incontrarsi e riposarsi sorseggiando un free drink in una di queste giornate in laguna.

Partner importanti hanno aderito all’iniziativa, come Birra Peroni con il brand Peroni Nastro Azzurro, Sgam con Acqua Lete e Acqua Sorgesana, Red Bull Energy Drink, The Organics by Red Bull e Caffè Borbone.

Presente anche Il brand hair beauty Cotril con un corner permanente per offrire a celebrities, giornalisti e addetti ai lavori una piega glamour e un make up a seconda delle esigenze nonché il beachwear brand Recreate con i suoi coloratissimi shorts.

Come sempre, il brand Coming Soon si conferma punto di riferimento per il mondo del Cinema – dichiara il Presidente Emilio Cialfi – e il suo amore per questo settore è dimostrato dall’impegno e dagli investimenti profusi anche in occasione di questa 79° Mostra del Lido, sempre a supporto dei player del settore come le case di produzione, i distributori, e tutti i protagonisti quali registi, attori, tecnici, giornalisti ma anche del pubblico, elemento fondamentale per ottenere il successo.