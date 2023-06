Community esclusiva e approccio omnichannel: Doppelgänger unisce le forze con Comarch per lanciare il nuovo programma di fedeltà clienti

Giugno 19, 2023

MILANO, 19 giugno 2023/PRNewswire/ — Sviluppato da Comarch, il programma loyalty della catena italiana di abbigliamento da uomo coinvolgerà sia i clienti dell’e-commerce Doppelgänger che quelli dei punti vendita. Oltre ai tradizionali programmi di accumulo punti e sconti, il programma fedelta’ premiera’ i clienti con eventi in-store e offerte personalizzate.

La catena di abbigliamento maschile Doppelgänger ha siglato una partnership con Comarch Italia per sviluppare un programma di fedelta’ esclusivo per i propri clienti: coinvolgendo sia gli utenti della piattaforma e-commerce che quelli dei punti vendita Doppelgänger, il programma verra’ costruito secondo una logica di omnicanalità e permettera’ a Doppelgänger di comunicare con la propria clientela rispettando la missione del brand di offrire prodotti di lusso a prezzi economici.

“Sebbene il touchpoint principale dei membri del programma loyalty Doppelgänger sara’ una app, attraverso la quale i nostri clienti potranno accumulare punti e progressivamente ottenere sconti e premi, era fondamentale per noi creare un programma omnicanale che passasse l’idea di appartenenza a una comunita’ esclusiva,” ha detto Federico Dezi, E-Commerce Manager di Doppelgänger. “Questo approccio deriva da una serie di obiettivi specifici che come brand ci siamo dati nel lanciare il nostro programma di loyalty. Ad esempio, era importante per noi coniugare gli obiettivi generici di un programma di fedeltà – in altre parole, l’aumento della frequenza di acquisto dei nostri clienti o le occasioni di referral – con l’esigenza di aumentare la visibilita’ dei nostri punti vendita, che siano al centro di una grande citta’ o in un piccolo paese. Comarch si e’ rivelato il giusto partner per le nostre esigenze: il team non si e’ limitato a sviluppare gli strumenti strettamente necessari lato software, ma ci ha sostenuto e consigliato nel percorso che ha trasformato la nostra visione del programma loyalty in realta’.”

Il programma loyalty Doppelgänger offrira’ inizialmente ai propri membri la possibilita’ di accumulare punti da redimere poi in termini di sconti e offerte. Successivamente, il programma – organizzato in varie fasce di appartenenza – offrira’ ai membri delle fasce più alte servizi di sartoria su misura e inviti ad eventi esclusivi all’interno dei punti vendita.

“La nostra partnership con Doppelgänger riflette pienamente i nostri valori come brand, ha aggiunto Andrea Piccirelli, Loyalty & Marketing Solutions Manager di Comarch Italia. “In Comarch, crediamo nello sviluppo di soluzioni che possono assecondare la crescita dei nostri clienti: da un punto di vista di prodotto, abbiamo messo a disposizione di Doppelgänger una suite di prodotti che li aiuteranno a costruire una relazione con i propri clienti: dallo sviluppo dell’app come touchpoint principale, agli strumenti di loyalty management e marketing automation, a quelli di analytics per monitorare i risultati delle attività. Siamo onorati di poter annunciare questa partnership e aspettiamo di vedere i frutti del nostro lavoro insieme tra qualche mese.”

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2100341/comarch_Logo.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2100342/Doppelganger_Logo.jpg

