Como: Stunning Bike Co-Tours presenta Tour in eBike rivoluzionari con iPad in 19 lingue

Maggio 3, 2023

– COMO, Italia, 3 maggio 2023 /PRNewswire/ — Como – Stunning Bike Co-Tours è lieta di presentare tour in bici rivoluzionari a Como. L’azienda ha introdotto un’innovativa esperienza di tour in bicicletta con l’utilizzo di iPad multilingue geo-localizzati, che consente ai partecipanti di godere al meglio della loro esperienza, con l’aggiunta di foto storiche del luogo visitato.

Con i suoi magnifici paesaggi, Como è il luogo ideale per godersi un tour in bicicletta. Stunning Bike Co-Tours, dal 2017, offre ai turisti la possibilità di esplorare questa magnifica città con una prospettiva completamente nuova. L’uso di iPad multilingue garantisce che i partecipanti possano seguire il tour in lingua madre o in qualsiasi lingua scelta, tra le 19 disponibili.

“Si tratta di un’esperienza completamente nuova per i turisti che desiderano esplorare la città di Como in bicicletta. Non solo i nostri tour offrono magnifici panorami, ma l’utilizzo di iPad multilingue rende l’esperienza ancora più coinvolgente. Siamo molto felici delle tantissime recensioni positive ricevute negli anni”, ha dichiarato Andrea Malinverni, il fondatore di Stunning Bike Co-Tours.

I partecipanti al tour potranno scoprire la bellezza naturale della città di Como, tra cui le meravigliose ville sulle rive del lago e i pittoreschi borghi. Ogni tour è guidato da un accompagnatore ciclo-turistico sportivo locale certificato, che sarà in grado di fornire informazioni e suggerimenti utili sulle attrazioni della zona.

Gli iPad multilingue sono forniti a ogni partecipante del tour e includono, grazie al GPS, informazioni su ciascuno dei punti di interesse visitato, nonché sulla storia e la cultura della città di Como, con l’aggiunta di foto storiche che immergono il turista ancora di più nel passato. Inoltre, gli iPad consentono ai partecipanti di seguire il percorso, garantendo così una maggiore sicurezza.

“La sicurezza dei nostri partecipanti è sempre al primo posto. Gli iPad consentiranno di seguire il tour in tempo reale senza distrarsi durante la guida, con l’ausilio di un auricolare Bluetooth. Abbiamo studiato il percorso a lungo per poter garantire la massima sicurezza”, ha aggiunto il fondatore di Stunning Bike Co-Tours.

I tour in bicicletta possono essere prenotati online sul sito web di Stunning Bike Co-Tours – stunningbikecotours.com, sono accompagnati da un esperto locale e durano 3 ore.

I prezzi dei tour includono l’accompagnatore, il noleggio delle biciclette, l’utilizzo degli iPad multilingue e alcuni accessori utili per un maggiore comfort e sicurezza.

Stunning Bike Co-Tours

Stunning Bike Co-Tours offre tour in bici rivoluzionari di alto livello con un iPad che parla 19 lingue, per i viaggiatori di tutto il mondo. La tecnologia utilizzata è di alto livello e il turista può immergersi ancora di più nella storia con le immagini storiche e il GPS, nell’ambiente più sicuro, guidato da un Bike Tour Leader certificato.

L’azienda è stata fondata nel 2017 e ha sede a Como.

#biketour #lagodicomo #ebike #turismo #sostenibilità #ciclismo

Andrea Malinverni – Founderwww.stunningbikecotours.com | assistenza@stunningbikecotours.comFacebook/Instagram: stunningbikecotours | Twitter: @stunningbikect+39.031.514.0010

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2066298/Stunning_Bike_Co_Tours.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/como-stunning-bike-co-tours-presenta-tour-in-ebike-rivoluzionari-con-ipad-in-19-lingue-301811298.html