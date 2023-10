Compravendite e abusivismi edilizi nel Salento: parola alla titolare di Larosa Immobiliare

Ottobre 13, 2023

(Adnkronos) – L’agenzia immobiliare salentina supporta acquirenti e venditori nella gestione di pratiche urbanistiche e sanatorie, fornendo anche assistenza nella traduzione in lingua di procure e documentazioni, oltreché nelle pratiche di allaccio utenze

Lecce, 13 ottobre 2023. Come rilevato da recenti dati Istat, l’abusivismo edilizio in Italia è un fenomeno ancora assai diffuso. Sviluppatosi a cavallo fra gli anni ‘50 e ’60, è un problema che ha vessato in particolar modo il Sud Italia dove sono tantissimi gli immobili che in passato sono stati costruiti illegalmente, spesso a danno del paesaggio, ed oggi rappresentano un vero ostacolo sia nella vendita che nell’acquisto.

“Il problema dell’abusivismo edilizio è una piaga che affligge l’Italia ed in particolare il Salento. Chi si appresta ad acquistare o vendere un immobile in questo territorio, trovandosi spesso di fronte ad abusivismi insanabili, è costretto a gestire non poche difficoltà a cui non può certo sottrarsi perché ormai le normative sono molto restrittive. È per questo che è importante rivolgersi ad agenzie specializzate in grado di supportare l’acquirente o il venditore nel corretto iter da seguire”. A dirlo è Chiara Larosa, titolare dell’Agenzia Larosa Immobiliare con sede a San Foca, suggestiva marina del Salento.

In caso di difformità fra la planimetria catastale e lo stato dell’immobile, in sede di stipula del rogito notarile di vendita, si possono avere gravi ripercussioni come sanzioni o addirittura l’annullamento dell’atto: “Le agenzie immobiliari, a tutela del venditore e dell’acquirente, devono garantire massimo supporto nella gestione delle pratiche relative a difformità, abusi e sanatorie edilizie. Agenzia Larosa Immobiliare fa infatti affidamento su un team di esperti fra geometri, architetti, ingegneri, notai, consulenti finanziari, dirigenti di uffici tecnici, così da offrire l’assistenza adeguata. Durante la compravendita è prioritario guidare acquirente e venditore nella risoluzione di tutti gli intoppi in cui si incorre, che si tratti di pratiche di successione piuttosto che di procure.”

Superato il problema delle sanatorie, quando si va a vivere in una nuova casa ci si ritrova poi ad affrontare gli step relativi al trasferimento delle utenze di luce e gas: “Per effettuare questo tipo di operazioni spesso ci si ritrova a dover gestire non poche difficoltà, soprattutto legate alle tempistiche e alle spese da affrontare. È per questo che nella nostra agenzia, nel postvendita, offriamo assistenza gratuita, così da affiancare l’acquirente anche nella gestione degli allacci, per ottimizzare al massimo i tempi del trasloco”, prosegue la titolare Chiara La Rosa, attenta a lavorare in sinergia anche con le altre agenzie del territorio.

Tuttavia, nonostante i vari ostacoli, acquistare una casa, soprattutto se vicino al cristallino mare del Salento, è una scelta che accomuna sempre più turisti italiani e stranieri, che acquistano immobili per passarci le vacanze o come investimento: “Sono tantissimi turisti che, innamorandosi del Salento, scelgono poi di acquistare immobili in questa zona del sud Italia. San Foca, Torre dell’Orso, Roca Vecchia, Torre Sant’Andrea sono mete ambite soprattutto dagli stranieri, categoria che necessita di essere supportata anche nella traduzione delle documentazioni e a cui forniamo anche un dettagliato storytelling del territorio, così da guidarli non solo nella scelta dell’immobile più conforme alle loro esigenze ma anche alla località più adeguata”, conclude la titolare di Larosa Immobiliare, un’agenzia ubicata nella marina di Melendugno, diventata ormai un punto di riferimento nel mercato immobiliare, che ha saputo distinguersi non solo per professionalità ma anche per una serie di servizi immobiliari aggiuntivi a vantaggio di chi voglia acquistare o vendere un immobile in quella splendida porzione di Salento.

CONTATTI: https://www.larosaimmobiliare.com/