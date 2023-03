COMPRESSPORT® PRESENTA TRE NUOVI GAMBALETTI DI COMPRESSIONE

Marzo 7, 2023

GINEVRA, 7 marzo 2023 /PRNewswire/ — Dal 2008 COMPRESSPORT® ha costantemente migliorato i suoi manicotti di compressione con nuove tecnologie per garantire un sostegno, una leggerezza e un comfort ancora maggiori.Questa stagione COMPRESSPORT® propone 3 nuovi modelli per continuare ad accompagnare e ottimizzare le prestazioni di ogni atleta.

R2 3.0Aumenta la stabilità e riduce le onde d’urto

Esclusiva compressione multi-graduale senza cuciture, tessuto ad asciugatura rapida e linguetta K-Protect appositamente progettata per ridurre gli impatti.Nuove tecnologie ancora più rivoluzionarie.La nuova trama 3D attiva i recettori propriocettivi: miglioreequilibrio e stabilità, soprattutto in discesaAree mirate per stimolare la microcircolazione e ridurre l’infiammazione: rischio limitato di tendiniti e periostiti e miglioramento dellacircolazione linfatica.La compressione mirata sui polpacci aiuta ad assorbire gli urti e a ridurre le vibrazioni: Affaticamento muscolare, stanchezza e crampi respinti.8 colori, 4 misure – PPC: 40€

R2 AEROSviluppato e testato in galleria del vento, questo gambaletto aerodinamico è stato progettato per le gare di triathlon

L’ innovativa trama strutturata nella parte anteriore del gambaletto crea artificialmente delle micro-turbolenze nella parte anteriore della gamba: la resistenza aerodinamicamigliora e l’atleta penetra meglio nell’aria.Un test comparativo tra l’utilizzo del gambaletto R2 AERO e il non utilizzo ha rivelato un risparmio di 9-10 watt, ovvero +/- 1 secondo per km percorso.Le bande di ventilazione posteriori mantengono il polpaccio fresco, anche quando fa molto caldo.La trama leggera offre grande comfort e sostegno ottimale.2 colori, 4 misure – PPC: 65€

R2 OSSIGENOProgettato per gare veloci in condizioni di caldo estremo, questo gambaletto, di soli 15 g, è il più leggero sul mercato

Il nuovo R2 Oxygen è ancora ultra leggero, super ventilato e incredibilmente liscio come la seta. Avvolge e sostiene il polpaccio come una seconda pelle.I pannelli in rete traspirante si asciugano rapidamente per garantire una ventilazione à 360°.Le fibre ultrafini conservano tutte le proprietà della compressione e forniscono un supporto e una protezione costante ai muscoli strategici del polpaccio, limitando le oscillazioni e le lesioni muscolari. Il modello 2023 è dotato di bande di ventilazione progressivamente distanziate per seguire i muscoli mentre si gonfiano durante lo sforzo. Ciò consente una calzata rapida, una falcata ottimale e massimo comfort.2 colori, 4 misure – PPC: 50€

A PROPOSITO DI COMPRESSPORT®Proveniente dal mondo medico, COMPRESSPORT® nasce in Svizzera dal desiderio di offrire una gamma di indumenti compressivi ad alte prestazioni a tutti gli sportivi.COMPRESSPORT®, leader sul mercato, sostiene i muscoli e garantisce protezione, termoregolazione e tecnologia avanzata.Un know-how e un’esperienza unici grazie al team Body Science per una compressione di precisione svizzera.

