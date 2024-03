Comunicato Stampa Champions League – Il Manchester City, favoritissimo, punta al bis ma l’Arsenal sogna in grande: trionfo Gunners a 5,00 su Sisal.it

Marzo 14, 2024

(Adnkronos) – Roma, 14 marzo 2024 – Nonostante tre squadre in lotta negli ottavi di finale, l’Italia manca l’approdo tra le migliori otto di Champions League. Un dato che potrebbe influire non poco nell’avere o meno una quinta squadra, il prossimo anno, nella maggior competizione continentale che cambierà totalmente format. Per la terza volta, nelle ultime quattro stagioni, la Serie A non si giocherà la Coppa dalle Grandi Orecchie che non approda da noi da ormai 14 anni. È sempre la Premier a farla da padrone visto che il Manchester City, campione d’Europa in carica, è favoritissimo per centrare il bis. La formazione di Guardiola, secondo gli esperti Sisal, è data a 2,75 per alzare, nel cielo di Wembley, la seconda Champions della sua storia.

La prima antagonista dei Citizens, tanto in Europa quanto in campionato, è l’Arsenal che, eliminato ai rigori il Porto, va a caccia di un’impresa. Arteta vuole portare all’Emirates quel trofeo sfuggito ai Gunners nella finale del 2006. Odegaard e compagni, vincenti a 5,00, vogliono regalare ai propri tifosi un’annata, tra Premier e Champions, da ricordare.

Il podio delle favorite è completato da chi ha il record di successi nella competizione, quattordici. Il Real Madrid, sempre con Carlo Ancelotti al timone di comando, punta il trionfo numero 15 per tornare sul tetto d’Europa due anni dopo la vittoria di Saint Denis. Il successo dei Blancos si gioca a 6,00.

Il resto del gruppo si ritrova, al momento, a inseguire: il Bayern Monaco, ultimo successo nel 2020, è offerto a 7,50 mentre il terzetto composto da PSG, Atletico Madrid e Barcellona sono appaiate in quota a 16. Ultima della lista, ma da non sottovalutare assolutamente, il Borussia Dortmund il cui successo pagherebbe 25 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa