Comunità Tutelare Villa Minerva, Mugnano di Napoli: “L’importanza delle attività ludico-ricreative nella terza età”

1 Luglio 2024

(Adnkronos) – Partecipare a giochi di gruppo, laboratori creativi e attività di animazione crea occasioni di incontro tra gli altri anziani ospiti, rinforzando i legami sociali e il senso di appartenenza alla comunità

Mugnano – Napoli, 1 luglio 2024. Nella Comunità Tutelare Villa Minerva, situata a Mugnano di Napoli, l’attenzione verso la qualità della vita degli ospiti non autosufficienti è da sempre un aspetto primario. Nel contesto sociale della comunità le attività ricreative e di animazione assumono dunque un ruolo di primaria importanza per un benessere che non ha età. Villa Minerva fonda la sua filosofia su un approccio olistico alla cura, dove il benessere fisico si integra con quello psicologico e sociale.

La Comunità Tutelare Villa Minerva è molto più di una semplice casa di riposo per anziani non autosufficienti: ogni attività si focalizza sullo ‘star bene’ degli anziani ospiti, con la piena convinzione che un’assistenza di qualità risieda nelle persone. Proprio per questo un selezionato team di operatori socio-sanitari certificati e con esperienza comprovata nel settore assicura un servizio di alto livello, attento alle esigenze di ogni ospite e pronto ad intervenire h24 in ogni evenienza, bilanciando l’assistenza specializzata con momenti di socializzazione e divertimento.

Con l’avanzare dell’età, solitudine, mancanza di stimoli e perdita di autonomia, possono minare il benessere psicofisico delle persone. È qui che le attività ludico-ricreative assumono un ruolo di vitale importanza, trasformandosi da semplici momenti di svago a strumenti preziosi per migliorare la qualità della vita.

La Comunità Tutelare Villa Minerva, credendo fermamente che ogni individuo detenga un ricco patrimonio di risorse e potenzialità creative da riscoprire e valorizzare, si impegna ad offrire un programma di attività ricco e variegato in un ambiente familiare e sereno. Con questo spirito, vengono organizzate attività di animazione in base alle diverse personalità, capacità motorie e livelli cognitivi degli ospiti, coinvolgendo attivamente familiari, volontari, scolaresche ed associazioni territoriali.

Tra le numerose attività offerte sono inclusi: giochi di gruppo, ascolto musicale, pittura, ginnastica dolce, giardinaggio, canto, ballo, escursioni e persino sessioni in beauty farm. Non solo, nel salone centrale della struttura è presente una TV con canali Sky per garantire sempre intrattenimento e svago, dalla visione di match calcistici ai film più svariati. Ogni giorno, presso la Comunità Tutelare Villa Minerva, è un’occasione per trovare nuovi stimoli che servono per mantenere le autonomie residue.

Non solo, per le occasioni speciali, come i compleanni, c’è l’opportunità di festeggiare con parenti ed amici direttamente nella residenza, nella convinzione che il sorriso e la gioia di vivere non abbiano età e che ogni persona, a prescindere dalla propria condizione fisica, abbia il diritto di vivere una vita piena e gioiosa.

Contatti: https://www.villaminerva.it/