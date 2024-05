Con Ayvens, la forza strutturale di ALD si unisca alla dinamicità della LeasePlan

17 Maggio 2024

(Adnkronos) – Luigi Elia (Area – Agenzia in esclusiva Ayvens) sulla fusione: “Peso commerciale maggiore. Guardiamo ad ambiente e sostenibilità”

Roma, 17 maggio 2024 – “Un cambiamento importante, che porterà vantaggi al settore, così come opportunità di crescita e di progresso”, così Luigi Elia, alla guida dell’Agenzia di Roma, Latina e TorinoLeasePlan, ora Agenzia in esclusiva Ayvens, ha commentato la fusione di LeasePlan e ALD Automotive.

“È quasi una mossa del destino quella configurata con questa fusione. – Commenta Luigi Elia – AREA è stata per molti anni agente ALD Automotive, e da circa 4 anni in esclusiva con LeasePlan, e posso affermare di conoscere bene entrambe le aziende che ho sempre considerato i migliori due operatori presenti sul mercato, dotate di un managemet strutturato e con un fortissimo know how. Confido fortemente che alla forza strutturale di ALD si unisca la dinamicità della LeasePlan. Ayvens avrà un peso commerciale maggiore rispetto ai player che prima operavano singolarmente, grazie anche alla possibilità di avviare un’economia di scala che permetterà ai clienti finali di ottenere una gamma di prodotto (auto/lcv) e di prodotti (formule di noleggio) sempre più ampia e variegata. Il futuro che vediamo come agenzia esclusiva Ayvens è green e sempre più sostenibile, che non vuol dire solo elettrico ma rinnovare con auto sempre meno inquinanti anche nel ciclo di vita e che ottimizzano al meglio i consumi, con una particolare attenzione all’innovazione sulla mobilità e sui suoi sistemi, rendendo il noleggio a lungo termine uno strumento più globalmente vantaggioso. Porteremo a supporto del nuovo gruppo le nostre sedi fisiche che ci avvicinano sempre di più alla clientela che trovano in noi un interlocutore diretto e lineare”.

Ayvens da sempre è molto attenta alle questioni ambientali, e nel 2023 ha introdotto nel settore il 34% del totale dei veicoli elettrici, dando così un contributo concreto alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle automobili.

“Il tema della sostenibilità è da tempo una nostra priorità, e siamo contenti di ritrovarlo anche in casa Ayvens. Da sempre cerchiamo di coniugare le richieste del mercato con l’evoluzione delle normative, nazionali e locali, che regolano la circolazione delle auto private e il desiderio mettere in strada automobili poco impattanti, che siano allo stesso tempo anche sicure, comode e performanti” conclude Luigi Elia.

