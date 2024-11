Con “CareforNext” Sisecam rafforza il suo impegno per la sostenibilità in Italia

4 Novembre 2024

(Adnkronos) – L’azienda, leader nel settore del vetro e dei prodotti chimici nel Paese, ha implementato diverse iniziative orientate alla sostenibilità ambientale e sociale nei suoi stabilimenti del Nord e Sud Italia.

Nello stabilimento di Manfredonia, i progetti hanno contribuito a una riduzione del 35% del consumo di acqua e del 52% delle emissioni di ossido di azoto. Inoltre, Sisecam ha registrato un aumento del 34% dell’occupazione femminile.

4 novembre 2024. In linea con la sua strategia “CareforNext”, Sisecam continua a dare priorità al miglioramento dell’efficienza produttiva dei suoi stabilimenti in Italia, tramite iniziative che hanno l’obiettivo di promuovere un ambiente più sostenibile e inclusivo.

Negli stabilimenti del Nord Italia, Sisecam ha registrato, dal 2016 al 2023, un’importante riduzione delle emissioni di anidride carbonica di oltre 2.500 tonnellate, diminuendo anche il consumo di azoto del 26%. Nel suo stabilimento nel Sud Italia Sisecam ha implementato importanti progetti per ottimizzare il consumo di acqua e di energia. In particolare, grazie all’iniziativa “Riduzione del Consumo d’Acqua nei Macchinari di Lavaggio sulla Linea di Laminazione”, sono stati risparmiati, a livello annuale, 8.000 metri cubi di acqua, contribuendo a una riduzione del 35% nel consumo idrico complessivo. Inoltre, con il progetto “Recupero dell’Acqua nei Macchinari di Lavaggio per Vetri”, Sisecam punta a un tasso di recupero dell’acqua pari al 75%.

Grazie agli sforzi di riciclo e riutilizzo, Sisecam ha recuperato 105 tonnellate di materie prime nello stabilimento di Manfredonia, con una riduzione dell’8% del consumo energetico e del 52% della formazione di gas di azoto. Inoltre, Sisecam ha lavorato con successo 2.173,5 tonnellate di vetro stratificato nelle sue linee di produzione, generando circa 5 milioni di KWh di energia rinnovabile.

Sisecam ha dato priorità anche a iniziative per promuovere la diversità di genere: nello stabilimento di Manfredonia, ad esempio, l’azienda ha registrato un aumento del 34% dell’occupazione femminile.

Il più grande investitore turco in Italia

L’Italia è uno dei paesi chiave in cui Sisecam svolge le sue attività produttive. In qualità di leader globale nell’industria del vetro e dei prodotti chimici, Sisecam opera in 14 paesi in quattro continenti, impiegando 24.000 persone e raggiungendo 150 mercati in tutto il mondo.

Presente in Italia da 19 anni, Sisecam è il più grande investitore turco nel Paese e attualmente impiega 550 persone nei settori del cromo, del vetro piano e dei refrattari. L’azienda ha una capacità produttiva annuale di 410.000 tonnellate di vetro piano, 5,4 milioni di metri quadrati di vetro rivestito, 8,9 milioni di metri quadrati di vetro laminato, 8.800 tonnellate di composti di cromo e 6.000 tonnellate di refrattari. In particolare, Sisecam detiene una posizione dominante nel settore del cromo, e aspira a diventare

leader nel settore del vetro piano, avendo in programma di espandere le sue collaborazioni in Italia e di consolidare ulteriormente la sua presenza nel Paese.

Sisecam è entrata nel mercato italiano nel 2005 acquisendo una quota del 50% di Chromital, diventandone successivamente l’unico proprietario nel 2011. Le acquisizioni strategiche di Sisecam in Italia hanno ampliato in modo significativo le sue attività. Nel 2006, l’azienda ha acquisito lo stabilimento Sangalli Vetro di Porto Nogaro, diventando con questo investimento il più grande produttore europeo di vetro piano. In seguito, Sisecam ha investito ulteriormente nel settore del vetro piano, acquisendo lo stabilimento Sangalli Vetro di Manfredonia nel 2018. Più recentemente, nel 2022, Sisecam ha acquisito Refel, un importante produttore di refrattari, rafforzando la sua posizione di attore dominante nel settore dei refrattari in Italia.

Dopo l’acquisizione dello stabilimento di Manfredonia, Sisecam ha completato un’approfondita ristrutturazione e ha riaperto l’impianto in un tempo record di appena un anno. Oggi l’impianto opera a pieno regime, producendo 190.000 tonnellate di vetro stratificato e rivestito all’anno. Attualmente, Sisecam è il più grande produttore di vetro architettonico in Italia. Lo stabilimento di Manfredonia sfrutta strategicamente il vicino porto per una gestione efficiente della catena di approvvigionamento, garantendo una fonte affidabile di materie prime e operazioni di trasporto senza intoppi. In questo stabilimento Sisecam impiega una forza lavoro di oltre 200 persone.

Informazioni su Sisecam

Sisecam è stata fondata nel 1935 per avviare l’industria del vetro turca conformemente alla visione di Mustafa Kemal Atatürk, un grande leader rispettato in tutto il mondo. Oggi, Sisecam è uno dei maggiori attori globali nei settori del vetro e dei prodotti chimici. Sisecam è l’unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro, che includono vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro e fibra di vetro. Attualmente, Sisecam è il leader mondiale nella produzione di articoli in vetro e tra i primi cinque produttori di contenitori in vetro e vetro piano. Sisecam è uno dei tre maggiori produttori di soda al mondo e leader mondiale nei prodotti chimici del cromo.

Sisecam svolge un ruolo di primo piano nei settori del vetro piano, degli articoli in vetro, dei contenitori in vetro, dei prodotti chimici, dell’industria automobilistica, delle fibre di vetro, dell’industria mineraria, dell’energia e nel settore del riciclo. Sisecam gestisce impianti di produzione in Germania, Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, oltre alla Turchia.

Sisecam compie passi decisi verso l’obiettivo di diventare uno dei primi 3 produttori al mondo nei suoi principali settori di attività, grazie alle sue risorse umane competenti e alle sue tecnologie intelligenti, e continua ininterrottamente a trasformare la sua infrastruttura digitale e la sua cultura tenendo conto delle necessità del futuro. Sisecam, che vanta 89 anni di esperienza, oltre 24mila dipendenti, attività produttive in 14 paesi di quattro continenti e una rete di vendita in oltre 150 paesi, continua il suo percorso di crescita con un approccio inclusivo che sostiene lo sviluppo dell’intero ecosistema aziendale. Sisecam si impegna a proteggere il pianeta, a potenziare la società e a trasformare la qualità della vita con la sua strategia “CareforNext”, che è allineata e incentrata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Sisecam si avvale di tutta la propria esperienza e competenza per promuovere lo sviluppo sostenibile in ogni suo aspetto. www.sisecam.com.tr/en