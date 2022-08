Con FidoRent i proprietari di immobili gestiti da Easylife, player specializzato in short term rental, sono ancora più al sicuro

Agosto 4, 2022

(Adnkronos) – Milano, 4 agosto 2022 – A pochi mesi dal perfezionamento, nel giugno scorso, dell’operazione di finanziamento e investimento per complessivi euro 1 mln., in parte con emissione obbligazionaria e in parte con aumento di capitale, entrambi sottoscritti da investitori professionali, Donato Cella, Founder di Easylife, annuncia la collaborazione con FidoRent per ampliare la gamma di garanzie offerte ai proprietari di casa.

“L’idea che alla base dei rapporti immobiliari ci siano fattori umani ed emozionali è un concetto inedito, ma cardine di due realtà operanti nel medesimo settore. È questo credo comune che ha favorito la partnership tra Easylife, riferimento per gli affitti brevi nel Nord Italia, e FidoRent, servizio di affitto anticipato e garanzia assoluta per i proprietari”, afferma Alessandro Barlocco Co-Founder di FidoRent.

Forte della rapida crescita, nonostante le difficoltà di cui al periodo pandemico, e dell’esperienza consolidata nel settore degli affitti brevi, Easylife prosegue con il suo piano di espansione, tessendo collaborazioni sinergiche e valoriali. “L’attenzione alla persona, ai guest e agli owner di immobili, è da sempre il focus del nostro core business, afferma Cella, per questo proseguiamo nell’identificare soluzioni performanti, sia in termini di comfort di soggiorno e di rapporto prezzo/qualità, lato guest, sia di profittabilità della messa a reddito e di garanzie di tutela dell’immobile, lato owner. Tra i nostri obiettivi, aggiunge Cella, vi è quello di garantire protezione nei confronti dei proprietari di casa che, con Easylife, non vengono mai lasciati a sé stessi e che con FidoRent sono ancora più al sicuro”.

Il servizio offerto da FidoRent si pone l’obiettivo di sollevare qualsiasi proprietario di casa da tutti i rischi legati ai ritardi o mancanti pagamenti degli inquilini e di garantirgli liquidità immediata. FidoRent si occupa di verificare l’idoneità dell’affittuario, anche grazie all’algoritmo proprietario, sviluppato sul sistema di Open Banking, che ne analizza il merito creditizio. Post verifica, FidoRent garantisce al proprietario fino a 24 mensilità anticipate, oltre che la migliore protezione disponibile sul mercato.

Il servizio, oggi disponibile su Milano e Torino, sarà presto offerto anche in altre città del Nord Italia dove Easylife sta consolidando la propria posizione.

Easylife è una società che si occupa di short term rental:

• 110 appartamenti gestiti, in costante crescita giornaliera, chiaramente identificati dal brand “Easylife”, espressione di alta qualità e attenzione al dettaglio, presenti sul sito https://www.easylife.house e sui principali portali di gestione affitti (Airbnb, Booking, Vrbo HomeAway, Agoda, MisterB&B, Tripadvisor)

• espansione nelle principali città d’arte e di richiamo turistico internazionale, tra cui Milano, Venezia, Paestum, Torino e altre di imminente apertura

• massima qualità e ampia gamma di servizi offerti per un supporto a 360°, capace di conciliare le migliori condizioni di soggiorno per i guest e la performance ottimale, in termini di redditività e di occupancy, per i proprietari

• rete di partnership qualificate in continuo ampliamento, tra cui: Mariana Martini, pluripremiata a livello internazionale, per interior design, ristrutturazione e home staging; Radical Storage, ex BAGBNB, la prima comunità di aziende specializzate nel deposito bagagli; Scalapay, leader del “compra ora e paga poi”, con cui i guest di Easylife godono di un prezzo di soggiorno pagabile in 3 comode rate, massima flessibilità, zero interessi, in modo sicuro e facile; Leontis, società specializzata nell’intermediazione e consulenza immobiliare; FidoRent, società specializzata nel servizio di affitto anticipato e garanzia contro l’inquilino.