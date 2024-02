Con Her-Age rivive il mercato second-hand dell’abbigliamento di lusso

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – Her-Age è il primo marketplace al mondo per abbigliamento di seconda mano di lusso che rilascia certificazioni NFT per rendere l’esperienza di acquista più accessibile e sicura

Milano, 21 febbraio 2024.Tre amici, tre nazionalità diverse, un unico sogno: rivoluzionare il mondo della moda di seconda mano on-line. Quando Alba Figueras, Alessandro Berna e Ataman Ersan si sono trovati, al risveglio dall’incubo della pandemia, ad analizzare il mercato della moda second-hand, hanno rilevato diverse criticità che, secondo la loro opinione di professionisti del mondo fashion, rischiavano di paralizzare il settore in uno stato di caos incontrollabile, soprattutto per quanto riguarda il segmento luxury. Un’offerta già di per sé povera veniva svilita ulteriormente da un modo inadeguato di presentare i capi di lusso, dalla presenza sul mercato di articoli contraffatti, da un servizio non all’altezza della popolarità e della storia dei brand, e da una scarsa offerta di capi vintage di qualità. Il tutto da inserire nel contesto di un mercato peer-to-peer che stentava a integrarsi con gli strumenti tecnologici esistenti, che promuoveva la cultura dello sconto in modo da spingere gli utenti a un consumo inconsapevole e che presentava elevatissimi tassi di reso, rendendo tutto il settore poco sostenibile a livello ambientale, sociale ed economico. Come se non bastasse, i lockdown imposti dal governo avevano dato la possibilità a migliaia di persone di scoprire ingenti patrimoni stipati nelle case di genitori e parenti, veri e propri tesori da indossare, capi provenienti da ogni epoca in attesa di rivivere lontani dalla polvere di armadi e soffitte. Cosa si fa, dunque, quando persone e mercati vogliono ripartire sotto una buona stella, di quelle che irradiano di luce il mondo con una nuova alba? La risposta è semplice e si chiama Her-Age.

“Her-Age non è che il prodotto di un’attenta analisi di mercato, la risposta più efficace e innovativa all’esigenza di rinnovamento di un settore che, troppo stesso, viene marginalizzato e mortificato da grandi player che rinunciano alla qualità di prodotti e servizi per gonfiare incassi e profitti”, racconta Ersan, CMO dell’azienda. “Come prima cosa, siamo andati ad agire su quella che è la caratteristica principale delle piattaforme peer-to-peer, creando uno spazio di vendita fully-managed scandito da severe dinamiche di controllo e autenticazione, in modo che nulla sia lasciato al libero e incontrollato rapporto tra venditore e acquirente. A questo si aggiunge una ricerca attenta sulla tipologia dei prodotti che vendiamo puntando ad una esclusività che non si trova su altre piattaforme ”. Per dirlo in altre parole Her-Age si distingue da altri marketplace anche per la merce proposta. Qui si possono trovare cose che difficilmente si trovano altrove”.

Così, con Her-Age, nasce la prima piattaforma in grado di garantire un controllo centralizzato dell’autenticazione e della proprietà di tutti i prodotti in vendita grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come la blockchain, un registro digitale capace di memorizzare e fissare dati in modo sicuro, e gli NFT, speciali token che rappresentano gli atti di proprietà e i certificati di autenticità di beni unici. In questo modo, oltre a combattere lo smercio di articoli contraffatti, gli utenti possono investire in un capo di abbigliamento vintage proveniente da una maison di pregio senza correre alcun rischio, ma potendo contare su un bene che può acquisire valore anche in futuro.

Ma non è tutto, perché i tre imprenditori digitali hanno stretto partnership con professionisti del mondo tech in grado di arricchire Her-Age con tools che scoraggiano il reso e di conferire il giusto valore ad articoli di moda dalla qualità sopraffina. “Tramite un accurato sistema di rating e altri strumenti che facilitano la scelta del prodotto, come il virtual sizing”, spiega il giovane fashion specialist, “siamo in grado di guidare il consumatore verso la scelta più responsabile e di limitare i casi di ritorno del prodotto al venditore, andando a incidere ulteriormente sull’impatto ambientale della nostra attività, che gioca già un ruolo fondamentale nella rigenerazione dei prodotti e nella circolarità del mercato della moda. Inoltre, l’attenzione che riserviamo a ogni spedizione e la nostra interfaccia digitale che mette al centro il prodotto tramite foto e contenuti curati da professionisti, conferiscono a capi rari ed esclusivi il luxury treatment che meritano”.

Una vera e propria rivoluzione del mercato dei capi di lusso di seconda mano. Una sfida che Her-Age ha saputo raccogliere con successo, stimolando un consumo responsabile e consapevole, anche grazie alla capacità di stringere partnership win-win con ogni venditore, finalizzate a mantenere equo il valore di mercato di ogni prodotto, senza che l’invenduto sia soggetto a una scontistica automatica come spesso accade sui maggiori marketplace. Così, nel mondo di Her-Age, sia i venditori che gli acquirenti sono contenti e vengono trattati allo stesso modo. “Siamo orgogliosi di poter affermare che il nostro è uno spazio online accessibile e sicuro”, conclude Ersan, “dove si tutela la proprietà di ogni capo ma, soprattutto, i capi stessi, magnifici esempi di cosa la moda è stata e di cosa può ancora essere. Her-Age è sinonimo di efficienza e futuro, di sostenibilità e bellezza: una rinascita per i capi che vengono venduti, per un mercato in continua evoluzione, per una società che guarda sempre avanti”.

Un entusiasmo, quello dei tre giovani fondatori di Her-Age, che trova facilmente radici in un successo avvallato anche dai numeri: nel 2023, infatti, il volume di affari registrato dalla piattaforma è duplicato, e non sembra volersi fermare. Non resta che andare a dare un’occhiata al sito https://her-age.com/ e lasciarsi guidare in un fantastico tour tra le bellezze della più ricercata moda vintage.

