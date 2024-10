Con il lancio di Valia Fashion, Lectra proietta i brand e i produttori del fashion in una nuova era tecnologica

10 Ottobre 2024

Questa piattaforma digitale rivoluzionaria accelera la transizione verso l’Industria 4.0 trasformando la produzione nel settore fashion e rendendola più sostenibile

MILANO, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Lectra supporta la trasformazione digitale e la transizione verso l’Industria 4.0 nei settori del fashion, automotive e arredamento.

Il Gruppo ha annunciato il lancio di Valia Fashion, la sua nuova piattaforma digitale progettata per il settore moda. Combina la potenza dell’intelligenza artificiale con le competenze uniche di Lectra..

Valia Fashion connette, automatizza e rende più fluida ciascuna fase della produzione di abbigliamento, dall’elaborazione degli ordini fino al taglio dei tessuti, ottimizzando al contempo l’uso dei materiali. Rivoluziona l’ecosistema del fashion abbattendo le barriere tra i diversi processi di produzione per rispondere meglio alle esigenze di brand, produttori e fornitori .

Di fronte alle sfide tecnologiche di un mercato in trasformazione che richiede sempre più agilità e controllo dei costi, la transizione all’Industria 4.0 è fondamentale per le prestazioni, la redditività e la sostenibilità dei processi produttivi. Con Valia Fashion, brand, produttori e fornitori del settorefashion potranno adattarsi più facilmente e rapidamente alle richieste del mercato, qualunque sia il tipo di produzione (piccoli medi e alti volumi o produzione on-demand).

Un’ importante innovazione tecnologica basata sull’intelligenza artificiale per rispondere alle molte sfide del settore moda

Con l’avvento dello shopping online, della maggiore richiesta di prodotti personalizzati, della rapida evoluzione delle tendenze, della costosa gestione degli inventari e della sempre maggiore attenzione rivolta ai prezzi e alle tematiche ambientali e sociali, i comportamenti dei consumatori stanno cambiando profondamente, influenzando le supply chain e la produzione di abbigliamento. Oggi, molti brand preferiscono la produzione in piccoli volumi, insieme o in aggiunta alle tradizionali collezioni stagionali.

Produttori e fornitori devono produrre un maggior numero di ordini più piccoli, limitando le economie di scala. Devono diventare più agili e tenere sotto controllo i costi di produzione, affrontando al contempo le questioni ambientali. Per completare questa trasformazione con successo, le diverse parti coinvolte nella produzione devono comunicare ed elaborare le informazioni in tempo reale. La digitalizzazione diventa quindi essenziale, per rendere più efficace la collaborazione e preservare il know-how.

“Valia Fashion rappresenta un’ importante svolta tecnologica perché, grazie all’intelligenza artificiale, proietta realmente le aziende del fashion in una nuova era, quella dell’Industria 4.0. Le aiuterà a fare un balzo in avanti che va oltre qualsiasi progresso realizzato negli ultimi decenni. Non esiste nulla di paragonabile a Valia Fashion sul mercato. Offre all’intero settore del fashion un modo completamente nuovo di fronteggiare le sfide che deve affrontare durante la produzione”, spiega Maximilien Abadie, Chief Strategy Officer e Chief Product Officer di Lectra.

“Con Valia Fashion, i nostri clienti saranno in grado di ottimizzare e rendere sicuri i loro processi produttivi. Potranno beneficiare di un flusso di lavoro completamente automatizzato e connesso, sia internamente che nell’ambito del loro ecosistema. Saranno anche in grado di ottimizzare l’uso dei nostri sistemi di taglio e il consumo di materiale. Abbiamo combinato la nostra competenza nel settore fashion con la potenza dell’intelligenza artificiale per consentire alle aziende, grazie a Valia Fashion, di collaborare in modo più efficiente, preservare i margini e promuovere la crescita, rispettando al contempo i requisiti di sviluppo sostenibile, sempre più rigorosi nel settore moda .”

Valia Fashion abbatte i confini per affrontare la duplice sfida delle prestazioni e della sostenibilità

Grazie alla profonda conoscenza delle diverse sfide che deve fronteggiare il settore moda , Lectra fornisce, con Valia Fashion, una soluzione adatta alle specifiche esigenze di ciascun tipo di player del settore. La soluzione proietta gli utenti in una nuova era tecnologica, ottimizzando le risorse utilizzate nella sala taglio e aumentando la redditività:

Grazie alla potenza del cloud, all’intelligenza artificiale e a un modello di dati specifico del settore, Valia Fashion rende possibile digitalizzare l’intero flusso di produzione del fashion , dalla preparazione degli ordini, al taglio.

La piattaforma digitale supporta tutte le attività e consente sia ai brand che ai fornitori di annullare i vincoli geografici per ottimizzare congiuntamente le loro operazioni. Connettendo tutti i processi, l’organizzazione del lavoro diventa più semplice, il lavoro manuale viene ridotto e l’allocazione delle risorse viene ottimizzata per garantire la massima efficienza.

Valia Fashion analizza e ottimizza automaticamente le prestazioni della sala taglio e delle risorse associate grazie a una panoramica centralizzata, sicura e condivisa dell’intero processo.

Misura l’impatto ambientale della produzione di abbigliamento (con una stima precisa della quantità di materiale utilizzato) in base ai vincoli di produzione effettivi.

Grazie alle tecnologie dell’Industria 4.0, e in particolare dell’intelligenza artificiale, Valia Fashion è in grado di elaborare e interpretare una mole di dati senza precedenti, ottimizzando la produzione e consentendo di prendere più facilmente decisioni informate in tempo reale. Un nuovo livello di prestazioni e competitività è stato raggiunto.

Per maggiori informazioni su Valia Fashion, cliccare qui.

Informazioni su Lectra:

Azienda leader nei mercati del fashion, dell’automotive e dell’arredamento, Lectra contribuisce allo sviluppo dell’Industria 4.0 con audacia e passione, integrando pienamente la responsabilità sociale d’impresa (CSR) nella sua strategia globale.

Il Gruppo offre soluzioni di industrial intelligence che facilitano la trasformazione digitale delle aziende. Con i suoi software, sistemi di taglio, soluzioni di data analisi e servizi associati, Lectra aiuta i clienti a superare i propri limiti e sbloccare il proprio potenziale. Il Gruppo è orgoglioso di affermare che i suoi 3.000 dipendenti sono guidati da tre valori fondamentali: open mind, affidabilità e passione per l’innovazione.

Fondata nel 1973, Lectra ha registrato nel 2023 ricavi per 478 milioni di Euro. L’azienda è quotata presso Euronext, inclusa nei seguenti indici: CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders and ENT PEA-PME 150.

Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito web lectra.com.

