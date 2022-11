Con il metodo Fitline Verticchio si dimagrisce e si modella il corpo più velocemente che andando in palestra

Novembre 2, 2022

(Terni, 2/11/2022) – Un dimagrimento più equilibrato ed efficace nel tempo. Lo Studio Verticchio segue il cliente con una consulenza mirata, per comprendere al meglio le esigenze di ognuno e costruire un programma personalizzato per i propri obiettivi.

Terni, 2/11/2022 – Essere in linea e in forma è il desiderio di molti, ma non è semplice per tutti. Per ottenere risultati efficaci certamente c’è bisogno di fare sacrifici e soprattutto di tempo a disposizione. Ma oggi le nuove tecnologie vengono incontro a chi ha esigenze mirate e così per dimagrire o modellare il corpo non si va in palestra, ma in un centro di estetica avanzata. A portare queste soluzioni innovative nella città di Terni è lo Studio estetico Verticchio, che ha ideato un metodo personalizzato per dimagrire e rimodellare il corpo. Alla base di ogni programma c’è un’attenta consulenza personalizzata.

“Abbiamo introdotto una nuova area dedicata a questi trattamenti, con un investimento importante in cinque macchinari specifici per il corpo – spiega Valentina Verticchio, titolare dello Studio estetico e con un’esperienza di oltre 10 anni in questo settore –. La cura del cliente è per noi il punto di partenza di ogni percorso. Attraverso l’analisi della situazione fisica, condividiamo insieme il programma settimanale da seguire, dando i giusti consigli in base all’obiettivo che ognuno intende perseguire, che sia il dimagrimento o il rimodellamento del corpo. Non tutti i macchinari sono adatti a tutti ed è fondamentale non creare danni su altre zone del corpo”.

I cinque macchinari presenti nello Studio Verticchio sono specifici non solo per la perdita del peso, ma anche per il drenaggio o il rimodellamento del corpo, per dare più elasticità e tonicità alla pelle. “Consigliamo a tutti di inserire nel programma un ciclo di sedute con la tecnologia Vacumagic – sottolinea Valentina Verticchio – È un tapis roulant all’interno di una capsula che fa svolgere un lavoro aerobico a bassa intensità con i raggi infrarossi ad onde IR medical, stimolando il metabolismo. Ha un effetto vacuum (vuoto dinamico) in grado di aumentare la forza di gravità, incrementare il flusso sanguigno e migliorare la circolazione degli arti inferiori. Il Lipolaser, invece, velocizza in modo indolore la perdita delle adiposità localizzate, con effetto detox e ultra-slim, e agevola allo stesso tempo l’eliminazione della cellulite”.

Un macchinario altamente innovativo è l’Hifu Lift, efficacia alternativa non invasiva al lifting chirurgico. Si tratta di ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, utilizzabili sia sul viso che sul corpo per un graduale rimodellamento e ringiovanimento cutaneo. Un effetto lifting non invasivo e di lunga durata, senza iniezioni di sostanze estranee per una bellezza pulita e naturale in totale sicurezza. “Anche l’Endothermic Corpo contrasta la spiacevole pelle “a buccia d’arancia” – aggiunge Valentina Verticchio – ricompattando il tessuto cutaneo con effetti visibili da subito. Nel corso della stessa seduta di trattamento si può lavorare su più zone del corpo. Infine abbiamo l’EMS, un velocizzatore che aiuta a definire la densità e il volume del tono muscolare attraverso le onde magnetiche. Nei programmi personalizzati consigliamo, infine, ai clienti di unire alla tecnologia trattamenti SPA a base naturale al 100%, termoattivi e particolarmente efficaci, ossia il BioKalco e la Linea Thalasso”.

Lo Studio estetico Verticchio è conosciuto a Terni già per le apparecchiature di estetica avanzata che permettono di correggere gli inestetismi di viso e corpo e di ringiovanire la pelle.

CONTATTI: https://www.verticchio.it/