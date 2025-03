Con Moby e Tirrenia la Festa delle donne ha il 100 per cento di sconto sul secondo passeggero

7 Marzo 2025

(Adnkronos) – Milano, 07.03.2025 – L’otto marzo con Moby e Tirrenia inizia il 7 e dura fino al 9 e celebra tutte le donne e la loro Festa con una nuova offerta: le Compagnie più amate dagli italiani per raggiungere le spiagge di Sardegna, Sicilia e Corsica moltiplicano le possibilità di festeggiare, offrendo il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero per un adulto accompagnato da un secondo adulto pagante o da un bambino fra i 4 e gli undici anni.

La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi a domenica per partenze Moby per Sardegna e Corsica da oggi al 30 settembre (escluse la Santa Teresa-Bonifacio e viceversa e la Porto Torres-Ajaccio e viceversa) e Tirrenia sulla Napoli-Palermo-Napoli da oggi al 30 settembre e sulla Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre.

Lo sconto sarà applicato in automatico sulla tariffa di passaggio ponte al netto di tasse, EU ETS, diritti e competenze e, come sempre, sarà possibile acquistare anche cabine e poltrone a pagamento. E sarà possibile anche cumulare questa promozione con le altre in essere, a partire dal buono sconto del 20 per cento sul viaggio successivo.

Con Moby e Tirrenia la Festa della donna diventa così anche la festa dei passeggeri che possono contare sul più completo network di rotte e di orari e sui migliori servizi di bordo, a partire dalle ammiraglie Moby Fantasy e Moby Legacy che sono le due navi più grandi, moderne e ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, con standard da crociera, in servizio ogni giorno fra Livorno e Olbia.

E come sempre c’è una straordinaria attenzione alla ristorazione, caratterizzata da freschezza, leggerezza e stagionalità, che su Moby Legacy e Moby Fantasy si trasforma anche in uno show cooking galleggiante con un intero ponte dedicato alla ristorazione, declinata in tutti i suoi gusti, dal ristorante gourmet, al grill con la possibilità di scegliere il proprio pezzo di carne preferito da cuocere, alla pasta fresca cucinata “in diretta” alla pizzeria, fino all’aperitivo sul ponte. E poi wi fi gratis a partire da Moby Legacy, Moby Fantasy, Moby Aki e Moby Wonder, maxischermi con Sky e tanto altro.

Con Moby e Tirrenia la Festa per le donne (e per tutti i passeggeri) è ogni giorno.