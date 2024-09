Con Piazza Copernico le aziende possono imparare la sostenibilità tramite percorsi formativi sviluppati ad hoc

10 Settembre 2024

(Adnkronos) – Con le soluzioni di Piazza Copernico i grandi player italiani diventano protagonisti del mercato e professionisti della sostenibilità.

Roma, 10 settembre 2024. Piazza Copernicoè un’azienda di e-learning che offre una vasta gamma di servizi per la formazione online, con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento attraverso soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate che rendono la formazione più accessibile e personalizzata. Di recente, l’azienda ha intrapreso un percorso verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance che l’ha portata non solo a ottenere diverse certificazioni rilasciate da importanti agenzie di rating, ma anche a sviluppare un bagaglio di conoscenze in grado di arricchire ulteriormente la già corposa offerta di corsi presente a catalogo.

“Nonostante, in quanto PMI, non avessimo obblighi da rispettare, abbiamo deciso comunque di intraprendere un percorso ben strutturato, così da poter guidare le aziende che si affidano ai nostri servizi verso politiche virtuose fin da subito”, racconta il CEO Marco Luzzatto. “In quanto società di formazione che si rivolge a grandi player che devono attenersi agli obblighi di sostenibilità attraverso un approccio che coinvolga tutta la supply chain, riteniamo importante trasferire il nostro know-how in linee di corsi, appositamente sviluppati, che proponiamo ai nostri clienti per aumentare la loro consapevolezza, per aiutarli a crescere in quanto a competitività, per migliorare il loro posizionamento sul mercato e per garantire loro un futuro accesso agevolato a crediti e investimenti. D’altronde, quello della sostenibilità è un obiettivo che non viene dettato dall’alto, ma che nasce dal naturale sviluppo del mercato”.

Dal canto suo, Piazza Copernico ha già messo in atto buone pratiche e procedure allo scopo di creare un ambiente di lavoro sempre più accessibile e inclusivo e un ecosistema aziendale in grado di contenere il proprio impatto sull’ambiente, dimostrando una ferrea volontà di contribuire alla creazione di un futuro migliore.

https://www.piazzacopernico.it/