Con un’altra edizione da record, la Barcelona Wine Week avrà il 30% di aziende vinicole e di spazi in più

3 Febbraio 2025

BARCELLONA, Spagna, 3 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Giunta alla quinta edizione, la principale fiera del vino spagnolo di qualità si terrà dal 3 al 5 febbraio al Montjuic, presso Fira Barcelona, e infrangerà ancora una volta tutti i suoi record. Per la prima volta sarà dislocata su due padiglioni, così da per accogliere le 1.266 aziende vinicole provenienti da tutta la Spagna. Grandi etichette accanto a piccoli produttori affidano nuovamente alla BWW il compito di presentare la migliore vetrina per la crescita e la diversificazione dei loro mercati.

La BWW si prepara all’edizione più grande della storia, con 1.266 aziende espositrici provenienti da 81 Denominazioni di Origine e altri marchi di qualità. La fiera, che per la prima volta si terrà su due padiglioni per soddisfare l’elevata richiesta di partecipazione, occuperà il 38% in più di superficie espositiva, ovvero 10.000 m² in totale, e vedrà la partecipazione di oltre il 33% di aziende vinicole in più.

Tra gli espositori confermati figurano grandi nomi come Torres, Vallformosa, Lan, Matarromera, José Pariente, Marqués del Atrio, Freixenet e Raventós Codorníu. La fiera, allestita nei padiglioni 1 e 8 del Montjuic, vedrà la partecipazione di centinaia di piccole e medie aziende vinicole raggruppate in 81 D.O., tra cui Ribera del Duero, Rioja, Priorat, Cava, Jumilla, La Mancha e Alicante.

Per aprire nuove opportunità di business per gli espositori, la BWW, in collaborazione con ÍCEX, del Ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione della Spagna, ha rafforzato il suo programma Hosted Buyers, con il quale invita più di 770 acquirenti internazionali chiave da paesi strategici, come Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Cina, Messico, Giappone, Brasile, Colombia e Corea del Sud.

La Barcelona Wine Week 2025 propone un programma esclusivo di conferenze e degustazioni: i protagonisti principali saranno i vini prodotti da portainnesti antichi. Il programma delle attività affronterà altre tendenze, come l’ascesa dei vini bianchi, la visibilità delle donne nel mondo del vino e le inevitabili sfide che attendono il settore.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2610335/Fira_de_Barcelona.jpg

