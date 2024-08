Conference League – Fiorentina favorita contro la Puskas Akademia nonostante il pareggio dell’andata: passaggio turno a 1,25 su Sisal.it

28 Agosto 2024

(Adnkronos) – Roma, 28 agosto 2024 – Il rocambolesco 3-3 della gara di andata, contro la Puskas Akademia, è alle spalle e la Fiorentina vola in Ungheria per centrare la qualificazione al tabellone principale di Conference League. I viola, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,50 contro il 5,25 dei padroni di casa mentre si scende a 4,25 per il pareggio. L’ipotesi supplementari è in quota a 4,10 mentre una soluzione ai calci di rigore è data a 8,75. Fiorentina, due volte finalista nelle ultime due edizioni della competizione, avanti anche per il passaggio turno, in quota a 1,25 rispetto al 3,60 della Puskas Akademia.

Al pari del Franchi ci si attende una gara divertente e ricca di marcature tanto che la Combo Goal + Over 2,5, a 2,05, è nelle corde del match. I toscani devono sfatare un tabù: nelle gare ufficiali disputate, la Fiorentina è sempre andata sotto nel punteggio. Ecco che segnare per prima è uno scenario offerto a 1,40 rispetto al 3,20 per un vantaggio, come nella gara di andata, dei padroni di casa.

Palladino si affiderà ai suoi uomini gol e ai fedelissimi per passare il turno: Moise Kean, a 2,50, si candida per un bis mentre sia Lucas Beltrán, a 2,75, che Andrea Colpani, alla stessa quota, cercano la prima marcatura stagionale. La Puskas Akademia spera invece che il bomber croato Jakov Puljic, in quota a 4,00, possa far festa davanti al proprio pubblico.

Sisal Italia S.p.A.

