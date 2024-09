Conferenza per lo sviluppo dell’industria del melograno 2024 a Zaozhuang, provincia di Shandong — L’industria del melograno mostra una nuova vitalità

27 Settembre 2024

ZAOZHUANG, Cina, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Ufficio per gli Affari del Cyberspazio del Comitato municipale del PCC di Zaozhuang fa sapere che la Conferenza per lo sviluppo dell’industria del melograno 2024 si è tenuta di recente nella città di Zaozhuang, nella provincia di Shandong, in Cina. La conferenza di quest’anno, intitolata “Facilitate Industrial Revitalization through Pomegranates to Embrace a Thriving Life” (Facilitare la rinascita industriale attraverso il melograno per abbracciare una vita prosperosa), ha visto lo svolgimento di attività come il concorso di artigianato di bonsai di melograno, il concorso di design creativo-culturale del melograno di Zaozhuang e la selezione per il miglior melograno di Zaozhuang. La conferenza, incentrata sul raggiungimento di risultati vantaggiosi per tutti, ha illustrato i nuovi effetti ottenuti nello sviluppo dell’industria del melograno a Zaozhuang. L’evento ha rappresentato inoltre un’occasione di confronto nel campo della ricerca scientifica, della coltivazione, della lavorazione e del marketing del marchio, al fine di promuovere lo sviluppo dell’industria del melograno.

Zaozhuang è conosciuta come la “Città natale del melograno in Cina”, con i melograni che fungono da marchio agricolo distintivo e influente nonché da emblema della città. Negli ultimi anni, l’industria del melograno a Zaozhuang ha raggiunto nuove vette e ha dimostrato un vigore e una vitalità rinnovati.

Attualmente, Zaozhuang vanta oltre cento prodotti nel settore della lavorazione profonda del melograno, che comprendono alimenti, bevande, integratori alimentari, cosmetici e prodotti artigianali, rendendolo uno dei cluster industriali di lavorazione profonda del melograno più importanti della Cina.

L’area complessiva per la coltivazione del melograno in città ha raggiunto i 120.000 mu, con una resa annua che supera i 120 milioni di catty. Le aziende che si occupano di coltivazione, lavorazione e vendita di melograno hanno raggiunto le 118 unità.

Oltre 500 imprese e cooperative sono coinvolte nell’industria dei bonsai di melograno, per un valore di produzione annuo di quasi 600 milioni di yuan.

A livello locale, sono stati sviluppati più di 20 prodotti culturali e creativi a tema melograno, che hanno contribuito a valorizzarne il significato culturale. Nel 2023, il valore totale della produzione della filiera industriale del melograno a Zaozhuang si aggirava intorno ai 4 miliardi di yuan, consolidando lo status del melograno come autentico “frutto della ricchezza” per la regione.

Fonte: Ufficio per gli Affari del Cyberspazio del Comitato municipale del PCC di Zaozhuang