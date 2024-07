Coniugi Tutelati: la start-up per la gestione di divorzi e separazioni online

16 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 16/07/2024 – Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha rivoluzionato molti settori, e anche il campo legale non fa eccezione. In tal senso nasce Coniugi Tutelati, una start-up che offre una soluzione moderna e accessibile per la gestione di divorzi e separazioni attraverso una piattaforma online.

La gestione dei divorzi e delle separazioni, come ben sappiamo, purtroppo può essere un processo complesso e talvolta stressante, per la coppia che si ritrova a dover affrontare spese, colloqui con legali, e problematiche legate a una burocrazia non sempre scorrevole.

Il compito di questa piattaforma è proprio quello di semplificare questo percorso offrendo un servizio digitale che consente alle coppie di gestire tutte le fasi del processo legalmente e con il supporto di esperti. La piattaforma offre, inoltre, una serie di strumenti intuitivi per la compilazione di documenti e consulenza legale online, rendendo il processo più accessibile e meno costoso.

Fondata nel 2020 durante il lockdown, in risposta alle restrizioni di movimento e alla chiusura temporanea dei tribunali, Coniugi Tutelati ha reso possibile la gestione di separazioni e divorzi senza ritardi attraverso l’accesso a servizi legali online che hanno avuto un impatto significativo nel campo del diritto di famiglia, semplificando l’iter burocratico e legale per le coppie in fase di separazione o divorzio.

Sviluppata da un team interdisciplinare di esperti legali e tecnologici, fa parte del circuito Asso Tutelati, ed è composta da professionisti di vari settori come esperti del digitale, e avvocati. Questa start-up rappresenta la prima nel nostro Paese che fornisce un servizio digitale di gestione di ogni fase del processo di divorzio e separazione interamente online e da remoto, eliminando al tempo stesso la necessità per coniugi e avvocati di recarsi in tribunale o incontrarsi di persona. In questo modo si riducono notevolmente i costi, i tempi e le distanze rispetto alle procedure tradizionali.

Coniugi Tutelati, quindi, permette ai clienti di ottimizzare i propri sforzi grazie a un servizio economico e rapido, minimizzando le discussioni che potrebbero compromettere la negoziazione. La piattaforma, oggi, rappresenta un progresso significativo nella digitalizzazione dei servizi legali, in quanto rende il sistema più accessibile, efficiente e adattato alle esigenze della società moderna.

Le caratteristiche principali includono:

● Documentazione automatizzata: gli utenti possono compilare i documenti necessari per la separazione o il divorzio tramite un link, risparmiando tempo e riducendo la possibilità di commettere possibili errori;

● Assistenza legale remota: è disponibile direttamente sulla piattaforma una consulenza legale da parte di avvocati qualificati;

● Videoconferenze registrate: l’uso di strumenti digitali sostituisce l’udienza fisica, riducendo tempi e costi associati.

Utilizzare Coniugi Tutelati per gestire il proprio divorzio o separazione offre numerosi vantaggi. Tra questi, la flessibilità di poter accedere ai servizi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza doversi recare fisicamente presso uno studio legale. Inoltre, la piattaforma offre una trasparenza sui costi e la possibilità di gestire il tutto in maniera più veloce rispetto ai metodi tradizionali. Questo riduce lo stress e le tensioni tra i coniugi, permettendo loro di concentrarsi su una risoluzione pacifica.

Uno degli aspetti più innovativi di Coniugi Tutelati è l’integrazione del supporto psicologico con quello legale. La start-up collabora con un team di esperti legali e psicologi per offrire un supporto completo ai propri utenti. Questo approccio assicura che le coppie non solo abbiano accesso a una consulenza legale di qualità, ma che possano anche beneficiare di un supporto emotivo durante tutto il processo di separazione.

Il progetto Coniugi Tutelati è in fase di espansione e sta lavorando su una nuova piattaforma che offrirà una gamma ampliata di servizi “post separazione o divorzio”. Tra questi, sarà disponibile l’accesso a psicologi specializzati in terapia di coppia e la mediazione online, che permetterà ai coniugi di risolvere eventuali controversie con l’aiuto di un professionista. Inoltre, l’app Piano Genitoriale aiuterà nella gestione dei tempi di custodia dei figli minori e nella pianificazione delle spese anticipate.

Grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, la nuova piattaforma renderà i servizi ancora più completi, automatizzando molte delle pratiche burocratiche e riducendo ulteriormente i tempi necessari per la preparazione degli atti. Tuttavia, la tecnologia sarà sempre affiancata da esperti, garantendo quel tocco umano fondamentale per la gestione delle questioni di diritto di famiglia.

Per informazioni:

Num. verde: 800.415040

e-mail:info@coniugitutelati.com