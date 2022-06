Connexia, al via l’iter per diventare B Corp

Giugno 16, 2022

(Milano, 16/06/22) – L’agenzia di marketing e comunicazione, prima tra le BIG della sua industry a diventare nel 2020 Società Benefit, pubblica il secondo Report d’Impatto per il beneficio comune, allineandosi agli obiettivi SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E annuncia di avere avviato l’iter per diventare B Corp.

Milano, 16 giugno 2022 – L’agenzia di marketing e comunicazione Connexia, prima tra le big della sua industry a diventare nel 2020 Società Benefit, pubblica il secondo Report d’Impatto per il beneficio comune e annuncia di avere avviato l’iter per ottenere la certificazione B Corp, riservata ai best performer a livello sociale e ambientale su scala internazionale. A rilasciarla, l’ente no profit statunitense B Lab, previo esame estremamente rigoroso suddiviso in 5 macro-aree: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti. Solo superando il punteggio minimo di 80 l’agenzia potrà ottenere l’ambita certificazione. Ma le basi ci sono tutte: al B Impact Assessment (BIA), il primo assesment targato B Lab per valutare l’impatto di beneficio comune di una società, Connexia ha ottenuto ben 94 punti.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, propedeutico all’avvio dell’iter vero e proprio. – dichiara Paolo d’Ammassa, CEO & Founding Partner di Connexia – È un percorso in divenire, ma vogliamo condividerlo sin d’ora con tutti i nostri stakeholder, per renderli consapevoli del nostro impegno a lungo termine nel creare valore condiviso per la comunità. Auspichiamo che il nostro approccio possa essere d’ispirazione anche per altri player di settore. E non solo”.

Altra grande novità del secondo Report d’Impatto targato Connexia è la decisione di far confluire tutte le azioni extra-business attuate nel corso del 2021 all’interno di 6 dei 17 SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, obiettivi di sviluppo sostenibile istituiti per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.

Nel dettaglio, gli SDGs scelti da Connexia:

1. Sconfiggere la povertà;

4. Istruzione di qualità;

5. Uguaglianza di genere;

8. Lavoro dignitoso e crescita economica;

10. Ridurre le disuguaglianze;

13. Lotta al cambiamento climatico.

“Nel report sono disponibili tutti i dettagli, ma quello che mi preme sottolineare è il motivo che sta alla base di questa scelta: vogliamo dare ai nostri stakeholder gli strumenti per «leggere» al meglio i traguardi raggiunti, e a noi l’opportunità di tracciare le sfide e gli obiettivi futuri utilizzando parametri riconosciuti a livello mondiale. – riprende Paolo d’Ammassa. E aggiunge – Si tratta di un percorso di miglioramento continuo, che rappresenta prima di tutto una sfida per noi stessi”.

Ed è proprio questo il punto. Essere una Società Benefit significa rispettare volontariamente i più elevati standard di responsabilità e trasparenza, dando il medesimo peso agli obiettivi economico-finanziari e a quelli legati all’impatto sociale e ambientale. Grande attenzione è dedicata, inoltre, alle persone, al loro benessere psico-fisico, all’equilibrio vita-lavoro, alla crescita professionale dei singoli e alla valorizzazione del talento di ciascuno. Un dato su tutti: nel corso del 2021 ben 100 dei talenti di Connexia – pari al 68% del totale – ha ottenuto una revisione (in meglio!) del piano di carriera.

Ma l’attenzione alla sostenibilità paga anche in termini di business. Come dimostrano i key data dell’ultimo bilancio: 22,4 milioni di euro di ricavi a fine 2021, con 2 milioni di euro di Ebitda e un milione di utile netto. + 27% rispetto al 2020, tenendo presente che, nonostante le complessità introdotte dall’emergenza pandemica, il 2020 si è chiuso in linea con il 2019.

“A fine 2021 Connexia è entrata a far parte di Retex S.p.A., con cui condividiamo in toto, per approccio e modalità di lavoro, l’etica applicata al business. – conclude d’Ammassa – E, tra gli obiettivi sul tavolo in chiave integrazione, c’è anche quello di accompagnare tutto il Gruppo in questa trasformazione improntata sulla sostenibilità a 360°, l’unica che possa davvero fare la differenza nel medio-lungo termine”.

Al seguente link il Report d’Impatto 2021, che risponde ai requisiti di rendicontazione non-finanziaria previsti dalla legge delle Società Benefit 208/2015. L‘analisi è stata condotta utilizzando uno standard di valutazione esterno e indipendente a Connexia: GRI-referenced claim.

