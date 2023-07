Conoscere Single: Tra statistiche, modi e suggerimenti per incontrare l’amore

Luglio 6, 2023

(Adnkronos) – Roma, 06/07/2023 – Ci sono volte in cui si vorrebbe davvero dare una svolta alla propria vita, conoscere single interessanti con i quali intessere una piacevole conoscenza che, se si è fortunati, può diventare anche qualche cosa di più col tempo.

Certo, specie quando si supera una certa età e la frequenza di socializzazione si abbassa drammaticamente, incontraresingle diventa un’impresa.

Per molti, invece, anche se giovani e mondani, è proprio l’ansia da prestazione che limita le possibilità di conoscere ragazze single o ragazzi single.

E allora, che si fa?

Si resta soli a vita?

Ma certo che no!

In questo approfondimento, andremo proprio a parlare dei modi e delle occasioni più ghiotte per fare amicizie speciali, per incontrare persone single che, come te, vogliono mettersi in gioco ancora una volta.

Iniziamo dai numeri, secondo una recente indagine svolta da uno dei maggiori siti di incontri per single www.cercosingle.com, in Italia il 51% della popolazione è single, attestandosi come il Paese europeo con il più alto tasso di singoli.

Circa il 4% di questa ampia fetta della popolazione non è attualmente interessato a costruirsi una nuova vita sentimentale, ma non esclude lo possa essere in futuro.

Il restante ha sì interesse per una nuova relazione, ma a seconda dei casi c’è chi preferisce aspettare che crescano ancora un po’ i figli (23%), ma nell’attesa non disdegna qualche rendez vous con un single interessante.

E c’è chi cerca un compagno o una compagna stabile, ma non ha intenzione di sposarsi (36%). C’è, invece, chi non vede l’ora di convolare a giuste nozze, anche se per la seconda volta nella vita (37%).

Dal quadro che emerge, c’è un’evidente voglia di amare e di condividere la vita con qualcuno, anche se con tempi e modalità differenti da caso a caso.

Tra le città che hanno il maggior numero di persone sole al nord vediamo nell’ordine:

• Bergamo

• Como

• Varese

• Treviso

• Vicenza

• Brescia

Mentre al sud troviamo:

• Salerno

• Roma

• Napoli

Di certo, la fase di singletudine pare essere intesa solo come tale, ovvero come un momento della vita in cui si è solo momentaneamente non impegnati in una relazione seria

Sicuramente, a prescindere dalla tua età, ti sarai chiesto almeno una volta nella vita: dove si conoscono i single, oggi?

È chiaro che se sei molto giovane hai a tua disposizione qualche freccia in più, nel tuo arco.

Già la sola scuola e l’università sono dei luoghi altamente friendly, a meno che tu non abbia un blocco emotivo davvero invalidante, che ti porta ad essere assai chiuso nei confronti degli altri.

Ma per tutti gli altri over 30, compressi fra lavoro, famiglia ed obblighi vari, incontrare un single può essere più una fatica, che altro.

Fra preparazione ed organizzazione post lavoro, scegli il posto giusto sperando che ci sia movimento, biglietto d’ingresso, consumazione e orari ristretti (se si è in settimana), il tutto può ridursi più ad un tour de force che ad una piacevole occasione.

E allora che fare? Gettare la spugna?

Giammai!

Meglio mettersi al passo coi tempi e sfruttare la tecnologia che, se usata con intelligenza, è sempre nostra amica!

Il web non delude mai, se si vogliono incontrare persone single online.

Anzi, se proprio lo vogliamo dire, è un modo talmente rodato di conoscere single che è quasi mainstream.

Generalmente, i modi migliori sono legati alla frequentazione e all’uso di siti di incontri e di app di dating, piattaforme pensate esclusivamente per entrare in connessione con persone con lo stesso obiettivo.

E anche se qualcuno ci prova a fare amicizie speciali sui social, lo diciamo subito: non conviene affatto. Troppi rischi, troppe incertezze e il pericolo di non sapere mai davvero chi c’è dall’altra parte.

Con siti e app di dating ciò non accade perché i profili sono controllati costantemente, passibili di segnalazione e ban e, soprattutto, nessuno che ha intenzione di perdere tempo vi si iscriverebbe.

Di siti per conoscere donne single ve ne sono a iosa, ma non tutti sono affidabili o comunque adatti a ciò che cerchi.

È molto importante riuscire a trovare quello giusto per te, quello che, senza troppi giri di parole, è il sito migliore per conoscere single online.

Come fare? Ecco un veloce vademecum da tenere sempre a portata di mano:

• Cerca un sito con iscritti italiani: se vuoi conoscere qualcuno della tua zona con il quale vederti dal vivo, è utile puntare su siti italiani e con utenza italiana. Altrimenti sarà solo una chiacchierata a distanza

• Assicurati che sia affidabile: molti siti non hanno immediatamente chiare le loro dinamiche, sia riguardo a come funziona la piattaforma, sia in merito alla protezione dei propri dati e alla garanzia di anonimato. Stesso discorso per ciò che concerne gli eventuali pagamenti. Prima di iscriverti, controlla le policy del sito o, almeno, controlla che abbia buone recensioni

• Definisci ciò che vuoi: non tutti i siti di incontri sono buoni per conoscere single per te interessanti. Ad oggi, esistono diversi portali di nicchia che offrono differenti “specializzazioni”, dalla fede ai gusti sessuali, passando per la condizione personale (genitore, separato, over una certa età, ecc.). Il rischio è quello di incappare in un’eccessiva frammentazione dell’offerta di singoli e/o di trovare dei veri e propri “puristi” del proprio campo. Cosa fare in questi casi? Puntare su di un sito per conoscere donne single serio, pensato per trovare l’anima gemella

• Se è a pagamento, è meglio: tutti i siti di dating offrono l’iscrizione gratuita per un profilo base e per avere solo una parte delle principali autorizzazioni. Per avere un profilo perfettamente operante e dunque più chance, devi sottoscrivere un abbonamento. Se il servizio è a pagamento, vuol dire che dietro c’è uno staff che ci lavora e, di conseguenza, l’attenzione verso gli iscritti è massima: perderne anche uno solo, per lo staff vuol dire perdere un cliente e nessuno mai vorrebbe mandare in malora il proprio lavoro, giusto?

Con queste dritte, siamo abbastanza certi che riuscirai a trovare il portale adatto alle tue esigenze: ricordati di prendere nota!

Per ciò che concerne le app di dating, valgono più o meno le stesse indicazioni che per i siti di incontri.

Solo che le app si scaricano sul proprio smartphone, hanno bisogno di tutta una serie di autorizzazioni (anche parecchio invasive) per funzionare al meglio e possono inviare notifiche nei momenti meno opportuni.

Certo, sono pratiche e veloci, ma con i siti di incontro mobile (ovvero quelli che si visualizzano a mo’ di app su tutte le tipologie di schermo e di dispositivo ndr) non c’è storia: per questi basta una semplice connessione e un browser per essere subito attivi.

Sempre!

Per quanto meno comodi e più dinamici, conoscere single “alla vecchia maniera” resta ancora un’opzione valida.

Che si tratti di amici di amici, colleghi, persone conosciute ad occasioni di vario tipo, è sempre bene non precludersi mai alcuna strada.

Certo, una cosa è chattare sul divano sui siti per conoscere donne single e una cosa è mettersi in tiro dopo 12 ore fuori casa: ma diciamo che, almeno di tanto in tanto, si può fare!

E poi, la fortuna aiuta gli audaci (anche quelli che chattano in poltrona, eh!)!

Sempre su cercosingle.com c’è un interessante sondaggio, che vale la pena menzionare.

In pratica, è stato chiesto agli iscritti, in forma anonima, dove avessero conosciuto i propri partner passati.

Le risposte sono state molto varie, alcune anche fantasiose quanto particolari (anche ad un funerale), ma di certo la top five va a:

1. Siti ed app di incontri

2. Amico di amici

3. In vacanza

4. In palestra

5. Al supermercato

Dalla varietà delle risposte si capisce come la tecnologia abbia un ruolo decisivo nella formazione delle coppie moderne, un sintomo dei nostri tempi, certo, ma anche un’evoluzione ormai conclamata.

Gli altri restano posti ed occasioni evergreen, che comunque non escludono l’uso abbinato della tecnologia.

D’altronde, dopo aver conosciuto una persona che ci piace e con la quale c’è intesa, o ci si scambia un numero di telefono e si continua la conversazione su WhatsApp, Telegram, ecc. oppure si va alla ricerca dei suoi profili social per conoscerlo/a meglio.

Di fatto, e torniamo a prima, mai precludersi alcuna strada, quando si tratta di conoscere ragazze single!

Cercosingle.com – info@cercosingle.com