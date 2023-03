Consegnati a Kiev i 108 generatori elettrici donati da Alternativa Popolare e Unicusano

Marzo 1, 2023

(Adnkronos) – Roma, 1 marzo 2023. Il Presidente Paoli Alli (AP) ha consegnato, nella giornata di ieri, ben 108 generatori elettrici donati da Alternativa Popolare e Unicusano a supporto della popolazione ucraina a seguito dell’adesione alla campagna #GeneratorsOfHope lanciata dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

La campagna di solidarietà muove dalla necessità di fornire supporto al popolo ucraino, alle prese con un nuovo lungo inverno di guerra. Gli attacchi missilistici russi hanno, infatti, distrutto buona parte delle infrastrutture energetiche del Paese, lasciando più di 10 milioni di persone senza elettricità con temperature sotto lo zero. Immediata la risposta di Alternativa Popolare e del coordinatore Stefano Bandecchi, che si è attivato per far aderire all’iniziativa di solidarietà anche l’Università Niccolò Cusano: “il popolo ucraino ha bisogno del nostro aiuto per sopravvivere all’inverno”.

In pochi giorni, oltre alla donazione di 100 generatori da parte dell’Ateneo, che rientra in una serie di iniziative messe in atto per supportare il popolo ucraino (dall’ospitalità nel campus di Roma all’invio di generi di prima necessità, ecc.), si è attivata anche macchina della solidarietà e sono stati raccolti fondi per l’acquisto di ulteriori 8 generatori elettrici. I generatori elettrici saranno impiegati per mantenere in vita le struttureessenziali ucraine, fornendo energia a ospedali, centri di soccorso, rifugi e impianti di approvvigionamento. Ieri, finalmente, i generatori sono stati consegnati a Kiev dal Presidente Paolo Alli, da alcuni giorni in missione in Ucraina con una delegazione del Ppe guidata dal PresidenteManfred Weber.

Presidente del Ppe Manfred Weber ha dichiarato: “Siamo oggi a Kiev e vogliamo ringraziarvi per tutto quello fatto per l’Ucraina, specialmente con l’invio di generatori. Si tratta di un grande aiuto pratico ed è bello poterli consegnare direttamente al sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko.”

Il sindaco di Kiev, ha concluso: “Voglio ringraziare chiunque abbia contribuito a supportare l’Ucraina. Si tratta di un aiuto di importanza cruciale per la vita dei nostri civili. La vita è importante per tutti. Per favore rimanete con noi, continuando a supportare l’Ucraina per riportare la pace in Europa e nel nostro Paese. È una grande responsabilità. E, ancora una volta, grazie per il vostro aiuto, grazie per i generatori.”