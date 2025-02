Consulenza Evoluta: Enrico Florentino rivoluziona il ruolo del consulente finanziario

20 Febbraio 2025

– Il metodo innovativo che evolve il mindset del consulente finanziario, un cambio di paradigma vincente per affrontare le sfide del futuro

Mlano, 20 febbraio 2025. Nel cuore di un’epoca in continua trasformazione, Enrico Florentino si erge come guida ispiratrice per i consulenti finanziari che vogliono andare oltre. Il suo ultimo libro, Consulenza Evoluta, non è solo un manuale, ma un invito coraggioso a ridefinire il ruolo del consulente: da semplice venditore di prodotti a partner strategico che mette il cliente e la sua vita al centro.

“La consulenza finanziaria sta vivendo una rivoluzione silenziosa, ma potente. Non è più sufficiente parlare di numeri o mercati: dobbiamo parlare di persone, dei loro sogni, delle loro paure, dei loro obiettivi”, afferma Florentino, con la passione di chi ha vissuto ogni angolo di questo settore.

Con oltre vent’anni di esperienza, Florentino ha visto evolversi il mercato e, insieme ad esso, le esigenze dei clienti. Oggi, il consulente finanziario deve essere molto di più: un ascoltatore attento, un mentore e un alleato. Nel suo approccio innovativo, il focus si sposta dalla semplice gestione del portafoglio ad una visione olistica che considera lo stile di vita, i valori e le aspirazioni di ciascun cliente.

Nel mondo della Consulenza Evoluta, il consulente non è più solo un esperto di numeri. È un partner che guida il cliente attraverso le sfide della vita. “Ogni relazione è un dialogo continuo, basato su fiducia e trasparenza. Non è più tempo di relazioni transazionali, ma di costruzioni solide e durature”, sottolinea Florentino. E questa trasformazione non è solo un atto di altruismo: è una risposta strategica alle sfide di un mercato sempre più complesso, dove sostenibilità e tecnologia ridefiniscono le regole del gioco.

Nel suo libro Consulenza Evoluta, Florentino capovolge la tradizionale visione del rapporto consulente-cliente. ‘Il vero salto di qualità avviene quando il consulente smette di essere un semplice distributore di prodotti finanziari e assume il ruolo di direttore d’orchestra del patrimonio complessivo del cliente. Non è più il cliente a dover orchestrare diversi consulenti, ma è il professionista che, ponendo al centro la vita della persona e non solo i suoi investimenti, conquista la fiducia necessaria per gestire un progetto finanziario davvero completo. I soldi diventano così uno strumento per realizzare gli obiettivi di vita del cliente, non il fine ultimo della consulenza.

In un settore spesso accusato di immobilismo, Florentino sfida lo status quo con un messaggio forte: il cambiamento non è una minaccia, ma un’opportunità. “Il coraggio di uscire dagli schemi tradizionali è l’unica strada per creare valore reale. Non si tratta solo di offrire un buon servizio: si tratta di cambiare vite, iniziando da quelle dei consulenti stessi.”

Con un tono diretto e coinvolgente, Florentino racconta non solo strategie, ma esperienze di vita. Parla della sua missione: trasformare il mondo della consulenza finanziaria in uno spazio di crescita personale e professionale, dove clienti e consulenti camminano fianco a fianco.

Florentino conclude con una visione chiara: “La consulenza finanziaria può essere diversa, deve essere diversa. E il futuro inizia ora, con chi ha il coraggio di cambiare. Insieme possiamo costruire un settore che non solo risponde alle esigenze del mercato, ma lo anticipa, con etica, passione e umanità.”

Consulenza Evoluta è più di un libro: è una chiamata all’azione per una nuova generazione di consulenti. Una generazione pronta a fare la differenza.

Contatti:

https://veraconsulenzafinanziaria.it/consulenza-evoluta-libro/

https://www.strategike.com/

https://www.imprendipromotore.it/chi-sono/